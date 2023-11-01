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Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Altınbilek'in rol aldığı diziler

01.11.2023 20:56 | Son Güncelleme:
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Hilal Altınbilek, Şahane Hayatım'da Şebnem rolünü canlandırıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Peki, Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Altınbilek'in rol aldığı diziler hangileri?

Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hilal Altınbilek'in rol aldığı diziler

Şahane Hayatım'da Şebnem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hilal Altınbilek dizinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat verecek. İşte Şahane Hayatım'ın Şebnem'i Hilal Altınbilek'in hayatı ve rol aldığı yapımlar...

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Hilal Altınbilek, 11 Şubat 1991 tarihinde İzmir'de Kosova kökenli bir ailede doğdu. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5’e girdi ve fotomodel oldu.[3] 2009-2010 yılları arasında İstanbul'daki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde, Çağdaş Drama Topluluğu ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Derin Sular adlı günlük dizide yaşadı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2016 yılında sona eren Karagül dizisinde Özlem karakterini canlandırdı. 2016 yılında Hayatımın Aşkı adlı dizide Nil adlı karakteri canlandırdı. Son olarak, 2018-2022 yılları arasında atv'de yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova adlı televizyon dizisinde Züleyha Yaman karakterini canlandırdı. Aynı yıl Çağan Irmak'ın yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Çocuklar Sana Emanet adlı dram-gerilim türündeki sinema filminde Engin Akyürek ile başrolde yer aldı. Yakında Şahane Hayatım adlı dizide Şebnem karakterine hayat verecektir.

ŞAHANE HAYATIM - HİLAL ALTINBİLEK

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Dizi
2011 - Derin Sular (İrem)
2013-2016 - Karagül (Özlem Şamverdi)
2016 - Hayatımın Aşkı (Nil)
2018-2022 - Bir Zamanlar Çukurova (Züleyha Yaman)
2023 - Şahane Hayatım (Şebnem)

Sinema
2018 - Çocuklar Sana Emanet

ŞAHANE HAYATIM

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM - ONUR TUNA

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI

Hilal Altınbilek (Şebnem Gümüşçü)

Onur Tuna (Mesut Öztürkmen)

Yiğit Özşener (Onur Gümüşçü)

Serkan Keskin (Niyazi Adalı)

Nesrin Cevadzade (Melisa Özsoy)

Sumru Yavrucuk (Aysel Gümüşçü)

Gökçe Eyüboğlu (Didem Özcan)

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