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Sahilde iki kadını defalarca bıçakladı! Savunması kan dondurdu: "Öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettim"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.12.2024 13:18
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İngiltere'nin Bournemouth kentindeki bir sahilde 20 yaşındaki Nasen Saadi isimli kriminoloji öğrencisi öldürmenin nasıl bir his olduğunu öğrenmek için ​​34 yaşındaki Amie Gray ve 39 yaşındaki arkadaşı Leanne Miles' saldırdı. İki kadını da defalarca kez bıçaklayan Saadi, 34 yaşındaki Amie Gray'i öldürmekten ve Leanne Miles'ı öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu. 20 yaşındaki Saadi, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

Sahilde iki kadını defalarca bıçakladı! Savunması kan dondurdu: "Öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Kendisine 'Ninja Katili' adını veren 20 yaşındaki Nasen Saadi, Durley Chine Plajı'nda ısınmak için ateş başında sohbet eden 34 yaşındaki Amie Gray ve 39 yaşındaki arkadaşı Leanne Miles'ı bıçakladı. Amie, Leanne'i korumaya çalışırken aldığı 10 bıçak yarası sonucu hayatını kaybetti. Leanne ise 20 kez bıçaklanmasına rağmen şans eseri hayatta kalmayı başardı.

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SALDIRININ SES KAYITLARI MAHKEMEDE DİNLETİLDİ

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Saldırının ses kayıtları Winchester Crown Court'taki mahkemede dinletildi. Miles'ın acil servisi arayarak, "Her yerim kanıyor, defalarca bıçaklandım" dediği duyuldu. Güney Londra'nın Croydon bölgesinden olan Saadi, Greenwich Üniversitesi'nde kriminoloji alanında eğitim görüyordu. Mahkemede Saadi'nin okulda rastgele birini öldürme savunmaları, DNA analizi ve diğer adli deliller hakkında çalıştığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İngiltere
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