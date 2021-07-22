Sahilde kaybolan çocuk bulundu! Anne babayı suçladı

Dün akşam saatlerinde Avcılar sahiline inenler kalabalık oluşturdu. Anne ve babasının önünde yürüyen ismi açıklanmayan 7 yaşındaki kız birden kayboldu. Anne, panik içerisinde her tarafı aramasına rağmen kalabalıkta kızını bulamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine haber verilmesi ardından devriye gezen motorize zabıta ekibi küçük kızı sahildeki kayalıkların yanında buldu. Zabıta görevlilerinden birisinin kucağına alınan küçük kız 1 kilometre uzaklıkta kendisini çaresizlik içerisinde arayan annesine teslim edildi.

ANNE BABAYI SUÇLADI

Kendisi ve ablasını görünce ağlamaya başlayan kızını teslim alan anne çocuğun kaybolmasından babasını suçladı.

Kaynak: DHA

