HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahilde kaybolan çocuk bulundu! Anne babayı suçladı

Sahilde kaybolan çocuk bulundu! Anne babayı suçladı

22.07.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da sahilde anne ve babası ile sahilde yürüyüşe çıkan küçük kız kayboldu. Kayıp kızı motorize belediye zabıta görevlileri bularak annesine teslim etti. Kendisi ve ablasını görünce ağlamaya başlayan kızını teslim alan anne çocuğun kaybolmasından babasını suçladı.

Sahilde kaybolan çocuk bulundu! Anne babayı suçladı

Dün akşam saatlerinde Avcılar sahiline inenler kalabalık oluşturdu. Anne ve babasının önünde yürüyen ismi açıklanmayan 7 yaşındaki kız birden kayboldu. Anne, panik içerisinde her tarafı aramasına rağmen kalabalıkta kızını bulamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine haber verilmesi ardından devriye gezen motorize zabıta ekibi küçük kızı sahildeki kayalıkların yanında buldu. Zabıta görevlilerinden birisinin kucağına alınan küçük kız 1 kilometre uzaklıkta kendisini çaresizlik içerisinde arayan annesine teslim edildi.

Çanakkale'de kayıp çocuk 6 saat sonra otomobilin içinde uyurken bulunduÇanakkale'de kayıp çocuk 6 saat sonra otomobilin içinde uyurken bulundu

ANNE BABAYI SUÇLADI

Kendisi ve ablasını görünce ağlamaya başlayan kızını teslim alan anne çocuğun kaybolmasından babasını suçladı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
PARTNERAlişan'dan duygusal mesajAlişan'dan duygusal mesaj
Meteoroloji uzmanından kuraklık uyarısı: Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeliMeteoroloji uzmanından kuraklık uyarısı: Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karaburun'da peş peşe depremler

Karaburun'da peş peşe depremler

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Muslera'nın yaptığı hatalar maça damga vurdu

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmedi

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, bir daha dönmedi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.