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Sahipsizler dizisi neden yok? Sahipsizler final mi yaptı? Sahipsizler dizisi ne zaman?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.01.2025 10:38
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Sahipsizler dizisinin takipçileri, dizinin neden yayınlanmadığını ve final yapıp yapmadığını merak ediyor. Sahipsizler dizisi, RTÜK cezası yüzünden 8 Ocak'ta yayımlanmayacak. Sahipsizler dizisi yeni bölüm ne zaman?

Sahipsizler dizisi neden yok? Sahipsizler final mi yaptı? Sahipsizler dizisi ne zaman?

Sahipsizler dizisinin ekrana gelmemesi ve yayın akışında olmaması dizinin sevenlerini üzdü. Sahipsizler 8 Ocak Çarşamba yeni bölüm yayınlanmayacak.Sahipsizler final mi yaptı, neden yok? sorusu merak edildi. Sahipsiz dizisi neden yayınlanmadı işte sebebi...

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sahipsizler bu hafta da izleyicileriyle buluşamayacak. Dizi, RTÜK tarafından uygulanan cezalar yüzünden yayın akışından çıkarıldı.

Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri var? Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri var?

RTÜK tarafından iki kez program durdurma ve idari para cezasına çarptırılan 'Sahipsizler' dizisi iki hafta boyunca ekranlara gelemeyecek.

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SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sahipsizler dizisinin 8. bölümü 15 Ocak 2025 tarihinde ekranlarda olacak. Yani, izleyiciler bir hafta daha sabretmek zorunda kalacak. Dizi, 15 Ocak'ta yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak ve hikayeye devam edilecek.

Anahtar Kelimeler:
rtük Sahipsizler
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