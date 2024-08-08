Şahmaran 2. sezonuyla vizyona girdi! Tanıtımı bile nefesleri kesmeye etti... Sosyal medyada gündem yarattı

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi ilk sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. İkinci sezonu iple çekilen dizi vizyona girerken tanıtımı Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından "Şahmaran da Lilith de uyandı. Şimdi yüzleşme zamanı. Şahmaran 2. sezon şimdi sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

Şahmaran da Lilith de uyandı. Şimdi yüzleşme zamanı. Şahmaran 2. sezon şimdi sadece Netflix'te. pic.twitter.com/OT1uu49u4d — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) August 8, 2024