Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Şahmaran 2. sezonuyla vizyona girdi! Tanıtımı bile nefesleri kesmeye etti... Sosyal medyada gündem yarattı

    Şahmaran 2. sezonuyla vizyona girdi! Tanıtımı bile nefesleri kesmeye etti... Sosyal medyada gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 15:00
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi 2. sezonuyla hayranlarıyla buldu. Dizinin merakla beklenen 2. sezon tanıtımı bile sosyal medyada paylaşıldığı anda hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    Şahmaran 2. sezonuyla vizyona girdi! Tanıtımı bile nefesleri kesmeye etti... Sosyal medyada gündem yarattı

    Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolünde yer aldığı Şahmaran dizisi ilk sezonuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. İkinci sezonu iple çekilen dizi vizyona girerken tanıtımı Netflix'in resmi X (Twitter) hesabından "Şahmaran da Lilith de uyandı. Şimdi yüzleşme zamanı. Şahmaran 2. sezon şimdi sadece Netflix'te." notuyla paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

    Deste deste paralarla meydan okudu! "Dengim değilsiniz"

     "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

    "6000 yılındaki yaşamım" diyerek fotoğrafları paylaştı

     Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

     Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

    Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

     Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı! "Vallahi helal olsun"

    Sokakta tartıcılık yapan adam bilgisiyle ağızları açık bıraktı! "Vallahi helal olsun"
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Burak Deniz Serenay Sarıkaya şahmaran Mert Ramazan Demir Netflix Şahmaran
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Lüks plajda gelen hesaba inanamadılar! Adisyona defalarca baktılar

    Lüks plajda gelen hesaba inanamadılar! Adisyona defalarca baktılar

    Karısına bomba yutturdu! Polis bile görünce dehşete düştü

    Karısına bomba yutturdu! Polis bile görünce dehşete düştü

    1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

    1991'de evini terk etti, ailesi o günden bu yana ararken Manavgat'ta bulundu! Ailesine dönmek istemedi: 'Buranın deniz havası beni çekti, miras istemiyorum'

    Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiği kapattı

    Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiği kapattı

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Olimpiyatta twerk ile kutlama! Madalya zaferine böyle kapıldı

    Olimpiyatta twerk ile kutlama! Madalya zaferine böyle kapıldı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

    Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılın! Büyük outdoor indirimi burada

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

    Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.