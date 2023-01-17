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Şahmaran dizisi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Şahmaran hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? İşte Şahmaran oyuncuları ve isimleri

17.01.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahmaran dizisi için geri sayım başladı. Tanıtımları ile büyük dikkat çeken dizinin başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz paylaşıyor. Çevrimiçi yayın platformu Netflix'te yayınlanacak olan dizi Umur Turagay’ın yönetmenliğinde ve Pınar Bulut’un senaryosuyla hayata geçirildi. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? İşte tüm merak edilenler...

Şahmaran dizisi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Şahmaran hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? İşte Şahmaran oyuncuları ve isimleri

Netflix'in yeni yerli yapımı Şahmaran için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi; Şahsu’nun (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gitmesiyle başlayacak. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? İşte Şahmaran oyuncuları ve isimleri....

ŞAHMARAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta Netflix'te seyirciyle buluşacak.

ŞAHMARAN HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Şahsu’nun, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gitmesiyle başlayan dizi Emine Buzkan Kaynak’ın “Şah-ı Mar” kitabından uyarlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tims&B kitabın haklarını satın aldıktan sonra Pınar Bulut eseri dizi haline getirdi.

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ŞAHMARAN KONUSU NE?

Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

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Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.

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ŞAHMARAN OYUNCULARI KİMLER?

Serenay Sarıkaya

Burak Deniz

Mustafa Uğurlu

Mert Ramazan Demir

Mehir Günşiray

Ebru Özkan

Hakan Karahan

Elif Nur Kerkük

Mehmet Bilge Aslan

Berfu Halisdemir

Nilay Erdönmez

Nil Sude Albayrak

Ayşe Lebriz Berkem

Ece Ertez

Baran Soysal

Almina Günaydın


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