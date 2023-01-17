Şahmaran dizisi Netflix'te ne zaman yayınlanacak? Şahmaran hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? İşte Şahmaran oyuncuları ve isimleri

Netflix'in yeni yerli yapımı Şahmaran için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizi; Şahsu’nun (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gitmesiyle başlayacak. Peki, Şahmaran dizisi ne zaman yayınlanacak? Şahmaran hangi kitaptan uyarlama, konusu ne? İşte Şahmaran oyuncuları ve isimleri....
Şahmaran dizisi 20 Ocak'ta Netflix'te seyirciyle buluşacak.
Şahsu’nun, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gitmesiyle başlayan dizi Emine Buzkan Kaynak’ın “Şah-ı Mar” kitabından uyarlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tims&B kitabın haklarını satın aldıktan sonra Pınar Bulut eseri dizi haline getirdi.
Şahsu, annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana’ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.
Ve onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.
Serenay Sarıkaya
Burak Deniz
Mustafa Uğurlu
Mert Ramazan Demir
Mehir Günşiray
Ebru Özkan
Hakan Karahan
Elif Nur Kerkük
Mehmet Bilge Aslan
Berfu Halisdemir
Nilay Erdönmez
Nil Sude Albayrak
Ayşe Lebriz Berkem
Ece Ertez
Baran Soysal
Almina Günaydın