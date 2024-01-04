"Sahnede kaç kere ölümden döndüm" diyen Aleyna Tilki'ye İbrahim Tatlıses sahip çıktı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz üç milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı videoyla sahnelerinin engellendiğini, konser veremediğini açıklamıştı. Tilki son olarak başına gelenleri anlatarak şoke etti.

Tilki "Sahnede kaç kere ölümden döndüm! Kimse canımı umursamadı. Meslektaşlarımdan değil ama bu sektörden nefret ediyorum. Açıklamalarımdan sonra şoförümün ve annemin telefonuna IP adresleri bulunamayacak şekilde ölüm tehditleri geldi. Konserimde bomba patladı, prodüktörümü kasap bıçağıyla ortadan ikiye böldüler ve uykusuz bir halde saatlerce de çalıştırdılar. Korkmuyorum" dedi.

Tatlıses genç popçuya sahip çıktı. Söylemezsem Olmaz yayınında İbrahim Tatlıses'in Tilki için "Arkanda ben varım, sana yapılmış yanlışı, kendime yapılmış sayarım!" dediği iddia edildi.





