Sahneye el ele çıkmıştı! Zara aşk iddialarına yanıt verdi

Son dönemde verdiği kilolar ile adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zara son olarak özel hayatıyla gündem oldu. Gerçek ismi Neşe Yılmaz olan ünlü sanatçının söz yazarı İlker Görgülü ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı, 31 Aralık 2023'te sahnesine davet ettiği söz yazarı İlker Görgülü ile düet yapmış, el ele 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendirmişti.

Görgülü, daha sonra sosyal medya hesabından; “Bir gün asil bir kadını tarif etmem için bir soru alsaydım eğer, kesinlikle onun adı Zara olurdu” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu görüntüler ve paylaşımların ardından Zara ile İlker Görgülü'nün aşk yaşadığı iddia edildi. Zara, bu iddianın doğru olmadığını; "İlker bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar. Bilginize" sözleriyle yalanladı.







