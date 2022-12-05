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Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek cinsel ilişkiye girdi, 20 bin lira da paralarını aldı…

05.12.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan sahte ‘hoca’ skandalı akıllara durgunluk verdi. 57 yaşındaki Murat Y. psikolojik sorunları bulunan 19 yaşındaki kızı ve ailesini içine cin girmiş diyerek kandırdı. Genç kıza kendisiyle ilişkiye girmesi halinde cinlerin çıkacağını, aksi halde delireceğini söyleyerek defalarca ilişkiye girdi. Aileden de dua okuma karşılığında 20 bin TL para aldı. Genç kızın yaşadıklarına dayanamayarak şikayet etmesi üzerine iğrenç olay ortaya çıktı.

Sahte hoca skandalı! İçine cin girmiş diyerek cinsel ilişkiye girdi, 20 bin lira da paralarını aldı…

Sahte hoca hem cinsel tacizde bulundu hem de paralarını aldı. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı. Bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla sözde hoca Murat Y. ile tanıştı. İddiaya göre Murat Y. M.Y.'nin evine gittiği sırada ailesine, cinlerin musallat olduğunu, 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini söyledi.

OKUDUĞU DUALARA KARŞILIK 20 BİN LİRA ALDI

Sabah gazetesinin haberine göre; Ailenin ikna olması üzerine eve gelip giden Murat Y., her seferinde M.Y. ile yalnız kalması gerektiğini okuma yapacağını söyleyerek aileyi dışarı çıkardı. Kızlarının okuduğu dualarla düzeleceğini söyleyen Murat Y., farklı farklı zamanlarda 20 bin TL para aldı.

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'CİNLERİN ÇIKMASI İÇİN CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEN GEREK'

Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan M.Y., ailesine Murat Y.'nin kendisini istismar ettiğini, bu durumu söylediği takdirde anne babasını öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Şikayetçi olan M.Y., Murat Y.'nin 'Benim üstün güçlerim var, cinlerim var. Senin içindeki cinleri çıkarabilirim. Sakın sesini çıkarma, içindeki bu cinlerin çıkması için benimle cinsel ilişkiye girmen gerek aksi halde delirirsin. Kendine ve ailene zarar verirsin' dediğini ifade etti.

M.Y., ifadesinde, "Murat Y. bu şekilde benimle 4-5 defa ilişkiye girdi. Cinsel birliktelik öncesinde cebindeki bıçağı çıkararak 'bana karşı gelirsen aileni öldürürüm, seni de öldürürüm. Bizim yaşadıklarımızı anlamasınlar diye ailene karşı iyi görüneceksin, ailenin bilgisi olursa da inkar et' dedi. Benimle görüşme talepleri devam etti. Tüm bunlara dayanamayarak şikayetçi oldum" şeklinde konuştu.

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'İYİLEŞMESİ İÇİN GÖBEĞİNE TEN ÜZERİNDEN DOKUNDUM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Murat Y., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Murat Y., M.Y.'ye dua okuduğunu, sadece iyileşmesi için göbeğine ten üzerinden dokunarak okuma yaptığını söyledi.

Savcılık tarafından Murat Y. hakkında M.Y.'ya karşı 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıldan az olmamak şartıyla, baba N.Y.'ye karşı ise 'Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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