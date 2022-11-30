Genç kıza dehşeti yaşattı! Minibüste tek kaldı, kapıları kilitleyip cinsel saldırıya kalkıştı... 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki M.K.'ye gece evine gitmek için bindiği minibüste sürücü Serdar Serkan Y. (43) cinsel saldırı girişiminde bulundu. Serdar Serkan Y. tarafından darp edilen genç kız, arbede sırasında kaçıp, polise şikayetçi oldu. Şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

KAPILARI KİLİTLEYİP CİNSEL SALDIRIYA KALKIŞTI!

Olay, gece saatlerinde Erenler ilçesi Yunus Emre Parkı mevkiinde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gören M.K., Sakarya'da bulunan ailesini ziyarete geldi. Genç kız bindiği minibüste bir süre sonra tek kaldı. İddiaya göre, sürücü Serdar Serkan Y., aracı durdurup kapıları kapattıktan sonra M.K.'nin yanına gelip, cinsel saldırıya kalkıştı. Şüphelinin ellerini bağladığı genç kız, tacize direndi. Serdar Serkan Y.'nin dövdüğü M.K., arbede sırasında kaçtı.

YAKALANDI

Ailesinin evine giden M.K., olayı anlattı. Polis, şikayet üzerine sürücü Serdar Serkan Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Serdar Serkan Y., saklandığı Orta Garajlar mevkinde yakalandı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Gözaltına alınan Serdar Serkan Y.'nin, aralarında cinsel istismarın da bulunduğu 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 6 gün önce cezaevinden çıkıp, minibüste şoför olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli; nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs, cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKILLARA ÖZGECAN ASLAN'IN ALÇAKCA KATLEDİLMESİ GELDİ

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü. (DHA-İHA)

