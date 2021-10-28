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Sahte PCR testinden dolayı cezaevine gönderilen Bülent Ersoy’un orkestrası tahliye edildi

28.10.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi.

Sahte PCR testinden dolayı cezaevine gönderilen Bülent Ersoy’un orkestrası tahliye edildi

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaları tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

“BİZE HİÇ YARDIM ETMEDİ”

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Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a suçlamalarda bulundu. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" dedi.

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Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bülent Ersoy PCR testi
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