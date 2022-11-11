Sahte ultrason, cinsiyet partisi bile var... Hamile arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğini çalmıştı! Vahşi cinayette karar çıktı

ABD'de uzun süre Taylor Parker'ın işlediği cinayet konuşulmuştu. Tüm ülkeyi derinden sarsan cinayette Taylor Parker, hamile arkadaşını vahşice katledip karnındaki bebeği çalmış ve o gün aşırı hız yaptığı için polisler tarafından durdurulmasının ardından her şey ortaya çıkmıştı. Her detayı akıllara durgunluk veren cinayetin arkasındaki sahte hamilelik detayları da şoke etmişti. Parker'ın 2 yıldır süren davasında karar çıktı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

İDAM CEZASI VERİLDİ

Texas eyaletindeki Bowie Bölge Mahkemesi’nde görülen davada jüri, hamile arkadaşını öldürüp karnındaki bebeğini çalan 29 yaşındaki Parker’ı idam cezasına mahkum etti.

HAMİLE ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP KARNINDAKİ BEBEĞİNİ ÇALMIŞTI

Taylor Parker, Ekim 2020’de 35 haftalık hamile 21 yaşındaki Reagan Simmons-Hancock’u New Boston’daki evinde 3 yaşındaki kızının gözleri önünde başına vurarak öldürmüş, karnındaki bebeğini çalıp kaçmıştı. Parker, cinayet günü aşırı hız yaptığı gerekçesiyle trafik polisi tarafından durdurulmuş ve kendini yeni doğum yapmış gibi göstermişti. Ancak hastaneye kaldırılmasının ardından gerçek ortaya çıkmıştı.

HAMİLE ROLÜ, SAHTE ULTRASON VE CİNSİYET PARTİSİ...

Savcılar, Parker’ın cinayet öncesinde erkek arkadaşının kendisinden ayrılmaması için hamile rolü yaptığını, sahte ultrason görüntüleri gösterdiğini ve sahte cinsiyet partisi düzenlediğini belirtmişti. Bebeğin de hayatını kaybettiği olayda Parker, geçtiğimiz ay cinayetten suçlu bulunmuştu.

TEMZİYE GİTMEYİ PLANLIYORLAR

İdam cezası alan Parker’ın avukatı ise temyize gitmeyi planladıklarını açıkladı. (İHA)