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ABD'de skandal olay! 38 yıldır mahkum olan şahıs suçsuz çıktı...

30.10.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 1983 yılında vahşi bir cinayete kurban giden Roberta Wydermyer adlı kadını öldürdüğü sanılan ve 38 yıldır cezaevinde olan mahkum Maurice Hastings suçsuz çıktı. Hastings DNA testi sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Serbest kaldıktan sonra bir açıklama yapan Hastings, "Kimseyi suçlamıyorum sadece ömrüm varken hayatın tadını çıkarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ABD'de skandal olay! 38 yıldır mahkum olan şahıs suçsuz çıktı...

California eyaletinin Los Angeles kentinde bir mahkemede görülen davada, bölge savcılık yetkilileri, 1983'de tecavüz edildikten sonra öldürülen Roberta Wydermyer adlı kadının cinayetine ilişkin davanın yanı sıra iki cinayete teşebbüsten Maurice Hastings'in ömür boyu hapse çarptırıldığını anlattı. Yetkililer, Wydermyer'in vücudundan alınan örneklerde sperme rastlandığını anımsatarak Hastings'in geçmişteki DNA testi taleplerinin reddedildiğine dikkati çekti.

MAKTULÜN VÜCUDUNDAKİ SPERMİN HASTINGS'E AİT OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki savcılar ve Hastings'in avukatlarının talebiyle 20 Ekim'de bir duruşma yapıldığını aktaran yetkililer, 69 yaşındaki Hastings hakkındaki müebbet kararının bozulduğunu söyledi. Yetkililer, haziranda yapılan DNA testi sonucunda maktulün vücudundaki spermin Hastings'e ait olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Maktulde bulunan spermin, adam kaçırma ve taciz gibi suçlardan cezaevine giren başka birine ait olduğunun belirlendiğini kaydeden yetkililer, bu kişinin 2020'de hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

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'KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM'

Böylelikle 38 yıldan uzun bir süreden sonra demir parmaklıklardan kurtulan Hastings düzenlediği basın toplantısında, bugünün gelmesi için uzun yıllardır dua ettiğini dile getirdi. Hastings, "Kimseyi suçlamıyorum, burada küskün bir adam olarak da durmuyorum ama sadece ömrüm varken hayatın tadını çıkarmak istiyorum." dedi.

Bölge Savcısı George Gascon, yaptığı açıklamada, Hastings'e olanların felaket bir adaletsizlik olduğunu belirtti.

Adalet sisteminin mükemmel olmadığını kaydeden Gascon, yeni bir delil öğrenildiğinde hızlıca harekete geçmelerinin görevleri olduğunu ifade etti.

Roberta Wydermyer, 1983'de tecavüz edildikten sonra başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. (AA)

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