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Sahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan 7 yiyecek! Ramazan boyunca tüketin

31.03.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahurda yenilen yiyecekler tüm gün boyunca sağlığımızı ve direncimizi etkiliyor. Ramazan ayı boyunca doğru ve dengeli beslenmek büyük önem taşıyor. Sahurda uzun süre tok tutan yiyecekler daha rahat oruç tutmanıza yardımcı olabilir. Sahurda ne yesem diye düşünüyorsanız aşağıdaki yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

Sahurda yenildiğinde tüm gün tok tutan 7 yiyecek! Ramazan boyunca tüketin

Ramazana ayında 'Sahurda ne yenilir?' sorusu en sık aratılan konular arasında yer alıyor. Sahurda pratik tariflere yönelen kişiler uzun süre tok tutacak gıdaları aratıyor. Uzmanlar sahurda yenilmesi gereken doğru gıdaları paylaşarak önerilerde bulunuyor.

GÜN BOYUNCA TOK TUTACAK GIDALAR

ELMA

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Tam bir lif kaynağı olan elma kan şekerini de dengede tutuyor ve tatlı krizlerinin önüne geçiyor. Yağ yakıcı özelliği de bulunan özellikle yeşil elmayı öğünlerden yarım saat önce yemek o öğünü hafif geçirmenizi ve gün boyunca acıkmamanıza yardımcı oluyor.

HURMA

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Kan şekerini dengeleme özelliğine sahip hurma aslında en masum tatlı. İçinde doğal şekerler barındıran hurmanın tek bir tanesiyle tatlı krizlerinin önüne geçebilir ve kendinizi uzun süre doymuş hissedebilirsiniz.

YULAF

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Yine lif ve protein açısından oldukça zengin olan bir besinde sıra: Yulaf ezmesi. Yulaftaki karbonhidratlar vücut tarafından çok daha geç yakıldığı için sizi tok tutuyor ve kan şekerinizi düzenliyor.

YUMURTA

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Güne protein kaynağı olan yumurta ile başlarsanız daha geç acıktığınızı fark edeceksiniz. Sizi gün boyunca dinç de tutacak olan yumurtayı haşlayarak yerseniz bu etkisini daha çok hissedersiniz.

SÜT ÜRÜNLERİ

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Özellikle ayran içerdiği proteinler sayesinde uzun süre tokluk hissetmenizi sağlar. Göbek çevresindeki yağları da yaktığı söylenen ayranı evde kendiniz yaparsanız çok daha etkili olduğunu göreceksiniz.

SEBZE ÇORBALARI

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Sebzeler haşlanırken tüm liflerini çorbaya da aktaracakları için bir kase çorba sizi uzun süre tok tutacak ve gün içindeki öğünlerinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Hem az kalorili ve sağlıklı, hem de midede çok yer kaplayan doyurucu bir besin arıyorsanız sebze çorbaları tam size göre.

AVOKADO

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Son olarak ise son yılların popüler meyvesi avokadodan bahsedelim. Bolca lif içerip doymamış yağ ihtiva eden avokado bağırsak düzenini sağlarken kişiyi uzun süre tok da tutuyor.

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Saatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak susatmayacak yiyeceklerSaatin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! Sahurdan iftara kadar sizi tok tutacak susatmayacak yiyecekler
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