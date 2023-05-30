Şaka yapmak isteyen sosyal medya fenomeninin cezası ağır oldu! Ortalık bir anda karıştı... Burnu üç yerinden kırıldı

Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşayan Daniel Maran, Robert Milazzo ve George Proestos isimli üç fenomen YouTube’da bir soygun videosunu yayınlamak istedi. Bir ATM’nin önünde başlayan videoda üç fenomenden biri para çekerken diğeri de onu darp eder gibi görünerek parayı almaya çalıştı. Ancak yoldan geçen bir görgü tanığının olayı görerek gasp edilen kişiye yardım etmek istemesi durumun bir anda karışmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde yoldan geçen adamın hırsız olduğunu düşündüğü kişiye saldırdığı görüldü. Fenomen aldığı darbelerin etkisiyle kanlar içinde kalırken burnunun 3 yerinden kırıldığı belirtildi. Söz konusu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin sadece burunun kırılmasıyla olayı atlattığı için şanslı olduğunu ifade ederken, “Bir şaka ancak bu kadar kötü gidebilirdi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçekten çok daha fazlasını hak etmişti” yorumunu ekledi.



