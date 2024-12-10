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  4. Şakanın dozunu kaçırdı! Anne ve babasının mutfağını fıstık ezmesiyle kapladı: "Evlatlıktan reddederdim"

Şakanın dozunu kaçırdı! Anne ve babasının mutfağını fıstık ezmesiyle kapladı: "Evlatlıktan reddederdim"

10.12.2024 17:36
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.12.2024 17:36
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Amerikalı bir TikTok kullanıcısı anne ve babasına yaptığı şakayı TikTok'tan paylaştıktan sonra kısa sürede viral olmayı başardı. Corbin Millet isimli TikTok kullanıcısı yaklaşık 40 milyon izlenme sayısına ulaşan bir klipte anne ve babasının mutfağını fıstık ezmesiyle kapladı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Corbin Millet isimli bir TikTok kullanıcısı özellikle ailesine yaptığı şakalarla tanınıyor. Geçtiğimiz paylaşımlarda anne ve babasının evini alüminyum folyoyla kaplamış ve eşyalarının yerlerini tamamen değiştirmişti. Şakalara ailesinin tepkilerini paylaşan Millet bir adım öteye taşıdı ve ailesinin mutfağını fıstık ezmesiyle kapladı.

40 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI

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Yaklaşık 40 milyon izlenme sayısına ulaşan bir klipte Corbin, fıstık ezmesine bulanmış mutfağı paylaştı. Fırından, zemine ve tezgahlara kadar her şey kahverengi yapışkan maddeyle kaplıydı. New York Post'a verdiği demeçte, bunun 7 saat sürdüğünü ve 12 kilo fıstık ezmesi kullanıldığını söyledi. Ailesinin tepkisini paylaşan Corbin şakalarından dolayı birkaç kez evden kovulduğunu ve ailesinin kendisinin sinirinin geçmesi için evden ayrıldığını sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bölüm 2: Annem ve babamın tabutumu fıstık ezmesiyle kaplaması." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Evlatlıktan reddederdim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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