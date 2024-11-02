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Kocasının arabasında buldu! Aldatıldığını düşünerek tepki gösterdi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı: "Bunu neden çekmiş?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.11.2024 10:09
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TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın milyonlarca görüntülemeye ulaşan gönderisinde kocasının arabasında kendisine ait olmayan bir tırnak bulduğunu söyleyerek kocasıyla yüzleştiği anları gösterdi. Kadının paylaşımı kısa sürede tepkileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise kesinlikle kadının haklı olduğunu savundu.

Kocasının arabasında buldu! Aldatıldığını düşünerek tepki gösterdi... O anlar sosyal medyada gündem yarattı: "Bunu neden çekmiş?"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülerde bir kadın kocasının arabasında başka bir kıza ait olduğunu düşündüğü bir takma tırnak buldu.

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Kocasının arabaya gelmesiyle ikili arasında yüzleşme anları yaşandı. Genç kadın o anları sosyal medyadan paylaşarak kullanıcıların yorumlarını merak ettiğini söyledi.

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Görüntülerde kadın kocasına bulduğu takma tırnağı göstererek bunun kendisine ait olmadığını dile getirdi. Adam ise, "Bu kesinlikle sana ait. Bir tırnak parçası bulduğun için seni aldattığımı mı söylüyorsun? Benden özür dilemek zorunda kalacaksın? Bu inanılmaz" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü milyonlar izlenen gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu neden çekmişler?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Adamın savunması beni daha da kızdırdı" ifadelerini kullandı.

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