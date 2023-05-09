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Sakiler grubu solisti ile Sezen Aksu arasında geçen ilginç diyalog! "Sen utanmıyor musun?"

09.05.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakiler adlı şarkı grubu Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan olmak üzere üç kişiden oluşuyor. Ünlü şarkı grubu 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Sakiler grubu solisti Hasan Gözetlik, Sezen Aksu'nun kendisine "Sen utanmıyor musun?" diyerek dile getirdiği sözleri anlattı.

Sakiler grubu solisti ile Sezen Aksu arasında geçen ilginç diyalog! "Sen utanmıyor musun?"

Sakiler, TV8' yayınlanan 2. Sayfa'ya konuk oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Sakiler müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'ı ağırladı. Sakiler grubu üyelerinden Hasan Gözetlik'in Sezen Aksu ile yıllar önce arasında geçen bir diyalog dikkat çekti.

Sakiler müzik grubunun üyeleri Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dır. Grubun solisti Hasan Gözetlik'tir.

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Sakikler, Pinhani'nin "Dünyadan Uzak" parçasını kendilerine has bir tarzda yorumlayarak adından söz ettirmeyi başarmıştır.

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Daha önce, bir döneme damga vuran Grup 84'ün "Ölürüm Hasretinle" şarkısını da coverlayan Sakiler, Serdar Ortaç'ın "Canıma Minnet" şarkısını da yorumlamıştır.

"SEN UTANMIYOR MUSUN?"

TV8 ekranlarının sevilen programı 2. sayfaya Sakiler grubu konuk oldu. Grubun solisti Hasan Gözetlik, ünlü şarkıcı Sezen Aksu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

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Hasan Gözetlik Sezen Aksu'nun kendisini yıllar önce övdüğünü dile getirerek, "14 yaşımda ilk çaldığım solist Sezen Aksu idi. Hatta bana şöyle dedi. Harbiye Açık Hava'da çalıyoruz. Bir baktı şöyle bana, 14 yaşında çocuğum. 'Arkandaki bu müzisyenler 20 sene okul okuyor bana çalmak için. Sen utanmıyor musun bu yaşta bana çalmaya?.' dedi. Sonrasını ben hatırlamıyorum çok zaten." ifadelerine yer verdi.Olayı dinleyen sunucular gülerek karşılık verdiler.

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