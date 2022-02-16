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Sakın yiyeceklerinizde bu yağı kullanmayın! Yüksek kolesterol ve kalp hastalıklarını tetikliyor

16.02.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sevilen yiyeceklerden tutun da deterjan, sabun gibi kimyasal ürünlerin içinde bile bulunan palm yağı sağlığı ölümcül derecede tehdit ediyor. Palm yağının en büyük zararları arasında yüksek kolesterol, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı gibi ciddi rahatsızlıklar yer alıyor. Bilimsel araştırmalar, palm yağının zararlarını gözler önüne serdi.

Sakın yiyeceklerinizde bu yağı kullanmayın! Yüksek kolesterol ve kalp hastalıklarını tetikliyor

Kalp hastalıkları sağlık için en ciddi rahatsızlıkların başında gelir. Yiyecek ve içeceklerinize özen gösteriyorsanız palm yağı ve palm yağından yapılan ürünleri evinize sokmamalısınız.

ETİKETLERİ OKUYUN

Yemeklik yağlar, margarinler, dondurma, hazır yemek, şekerlemeler, çikolata, pizza hamuru, bisküvi ve kurabiyeler gibi işlenmiş gıdalarda palmiye yağına rastlanıyor. Ayrıca deterjan, sabun ve şampuanların çoğu, ruj, ağda ve cilalar gibi kozmetik ve temizlik ürünlerinde de bu yağ bulunuyor. Palm yağı kullanılmayan ürünleri bulmak için ürünlerin etiketlerini okumak hayati önem taşıyor.

KALP HASTALIKLARINI TETİKLİYOR

Kalbe en büyük tehditlerden biri olan yüksek kolesteroldür. Bunun nedeni, kolesterol seviyeleri çok yükseldiğinde, vücudunuzun kan damarlarınızdaki kan akışını engelleyebilecek yağ birikintileri geliştirmesidir.

PALM YAĞININ ZARARLARI

Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen ölüm nedenlerinden ikisi olan kalp hastalığı ve felç riskini önemli ölçüde artırabileceğini söylüyor.

Öte yandan bazı araştırmacılar, yüksek doymuş yağ oranı nedeniyle kolestorol seviyesini artırarak, kalp krizi ve felç riskini artırdığını belirtiyor. Isıtılmış palmiye yağının yüksek tansiyona neden olduğu da ifade ediliyor.

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Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) palmiye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edilmesi halinde, diğer bitkisel yağlardan daha çok kanserojen madde ortaya çıkarttığını açıkladı.

PALM YAĞINDAN UZAK DURUN

Pişirdiğiniz yağın türünü değiştirmenin bile kolesterol seviyenizi yönetmenize yardımcı olduğu bulunmuştur. The Journal of Nutrition tarafından yapılan bir araştırmaya göre palm yağı, doymuş yağda çok yüksek olduğu için kolesterol seviyeleriniz için en kötü yağlardan biridir.

Journal of Nutrition çalışması, doymuş yağ oranı daha düşük olan bitkisel yağlarla karşılaştırıldığında, palm yağı tüketmenin kolesterol düzeylerini önemli ölçüde artırdığını bulmuştur.

Harvard Health'e göre palm yağı, hindistancevizi yağı, kırmızı et, tereyağı ve çoğu dondurmada bulunan doymuş yağlar genel sağlığınıza zararlıdır ve her zaman dikkatlitüketilmelidir. Teknik olarak trans yağ kadar "kötü" olmasalar da kolesterol seviyenizi yükselttikleri kanıtlanmıştır.

PALM YAĞI YERİNE KULLANILABİLECEK YAĞLAR

Palm yağını doymamış yağ ile değiştirmek, yüksek kolesterol riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Journal of Lipid Research dergisinde 2018 yılında yayınlanan bir analizde araştırmacılar, ayçiçeği, kolza tohumu ve keten tohumu yağı gibi tohum yağlarının kolesterol seviyelerini düşürmek için en iyisi olduğunu buldular.

Zeytinyağı gibi diğer doymamış yağlar başarılı olsa da tohum yağları genel olarak daha iyi performans gösterdi. Bu analiz aynı zamanda tereyağı gibi doymuş yağların kolesterolü düşürmede en kötüsü olduğunu doğruladı.

SAĞLIĞINIZ İÇİN FARK YARATIN

İster şu anda yüksek kolesterol ile mücadele ediyor olun, ister yüksek risk altında olduğunuzu öğrenmiş olun, düzenli olarak hangi yağı tüketeceğinizi seçmek kalp sağlığınızda önemli bir fark yaratabilir.

Mümkünse, evde bir sonraki yemeğinizi pişirirken palm yağı veya tereyağını ayçiçeği veya zeytinyağı gibi daha sağlıklı yağlarla değiştirmeyi deneyin.

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