Sakıncalı bulunan TikTok videoları kaldırılıyor

Ortaya çıkan araştırma sonuçlarına göre 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında platformdan kaldırılan içerik sayısı 81 milyon seviyesine kadar ulaştı.

Cinsel faaliyetler, şiddet içeren, çocuk güvenliği ve yasa dışı faaliyetler gibi türlerde yer alan tüm videolar silindi. Böylece TikTok aslında çocuklar için normalden çok daha fazla çaba harcadığını göstermek istiyor. Özellikle gençlerin ve çocukların bu uygulamayı daha fazla kullandığını hatırlatalım.

İçerik politikalarını ihlal eden tüm videolar TikTok platformundan siliniyor. Böylece daha çok zihinsel açıdan destek olabilecek yararlı paylaşımlar amaçlanıyor. Ortaya çıkan son detaylara göre her gün 90 milyon video bu uygulamaya yükleniyor. Yani silinen video sayısına baktığımızda aslında pek bir şey ifade etmiyor. Ancak kuralları ihlal eden TikTok videoları kaldırılıyor.

Facebook şirketinin aldığı tepkiler ortada. Herkes bu şirketi adeta şeytan ilan etmiş durumda. TikTok böyle bir duruma düşmemek için yoğun çaba harcıyor.

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