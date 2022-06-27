Sakızdan balonlar yaparak servet kazanıyor! “Sakızlara karşı hep bir çekimim olmuştur”

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Julz, kendisine has bir yöntem geliştirerek balon şişirme videoları üretiyor. Balon şişerek ayda 2 bin sterlin (yaklaşık 41 bin TL) kazanan Julz, bu durumun çocukluğundan gelen bir alışkanlık olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının videolarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Julz, “Hatırladığım kadarıyla ceplerimde her zaman fazladan sakız olurdu. Bu yüzden okul yıllarımda öğretmenlerimle büyük sorunlar yaşadım. Okuldayken müdürün odasında saatler geçirirdim. Çünkü sakız çiğnemeyi bırakmayı redderdim. Sakızlara karşı hep bir çekimim olmuştur” dedi.

“BENİ İZLEDİKLERİNDE NE DÜŞÜNDÜKLERİNİ MERAK EDİYORUM”

Sakızları çiğnemenin yanında şişerek balon yapmanın eğelenceli olduğunu fark ettiğini söyleyen Julz, “İlk başlarda sadece küçük balonlar yapıyordum. Saçlarıma, kıyafetlerime, yüzüme ve hatta göğüslerime yapışan sakız verdiği zevk bana sosyal medyada yeni bir kapı açtı. 10 tane sakızı aynı anda çiğneyip balon yapabiliyorum. Yaş aldıkça bu benim için cinsel bir duruma dönüştü. Muazzam balon üflememle çekebildiğim ilgiyi seviyorum. Erkekler beni izlediğinde, ne düşündüklerini merak ediyorum” dedi.



