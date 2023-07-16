Salak Milyoner konusu ve oyuncuları! Salak milyoner nerede çekildi, hangi yıl? Kemal Sunal'dan kahkaha tufanı

Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncuları ile hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan film ile ilgili aramalar hız kazandı. Bünyesinde hem komedi hem de dram barındıran Salak Milyoner, bir bozkır hikayesini konu alıyor. İşte Salak Milyoner filmi konusu, oyuncuları ve 16 Temmuz Show TV yayın akışı...

SALAK MİLYONER NEREDE ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner filminin çekimleri İstanbul'un Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleşti.

SALAK MİLYONER KONUSU NEDİR?

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler.

Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen uyanık kardeşler, eşlerini de ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır. Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda eşleri de İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler.

SALAK MİLYONER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Hanımı

Perran Kutman - Gülsüm

Ali Şen - Kayserili Behçet

Münir Özkul - Mehmet Çavuş

Adile Naşit - Mesude

Hulusi Kentmen - Komiser

Haluk Orçun - Müteahhit

Hikmet Gül - Randevuevi Sahibesi Ayşe Nimet

Arap Celal - Namaz kılan adam

Cemil Turan

Osman Arpacıoğlu

16 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yerli Sinema Japon İşi

08:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Tarkan Altın Madalyon

14:30 Yerli Sinema Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

16:15 Yerli Sinema Şabaniye

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Salak Milyoner

21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

23:30 Yerli Sinema Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

01:15 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

03:00 Yerli Sinema Şabaniye

04:30 Aşk Laftan Anlamaz

