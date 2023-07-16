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Salak Milyoner konusu ve oyuncuları! Salak milyoner nerede çekildi, hangi yıl? Kemal Sunal'dan kahkaha tufanı

16.07.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salak Milyoner filmi Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Münir Özkul gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran film, Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir aileyi ele alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Salak Milyoner konusu ve oyuncuları nedir? Salak milyoner nerede çekildi, hangi yıl? Kemal Sunal'dan kahkaha tufanı

Salak Milyoner filmi konusu ve oyuncuları ile hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan film ile ilgili aramalar hız kazandı. Bünyesinde hem komedi hem de dram barındıran Salak Milyoner, bir bozkır hikayesini konu alıyor. İşte Salak Milyoner filmi konusu, oyuncuları ve 16 Temmuz Show TV yayın akışı...

SALAK MİLYONER NEREDE ÇEKİLDİ?

Salak Milyoner filminin çekimleri İstanbul'un Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Nişantaşı ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleşti.

SALAK MİLYONER KONUSU NEDİR?

Kayserili Behçet, ölüm döşeğinde oğulları Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret'e İstanbul'a gidip Mehmet Çavuş'u bulmalarını ve Mehmet Çavuş'ta onlara ait bir define haritası olduğunu söyler.

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Dört kardeş arasında altınların nasıl paylaştırılacağına bir türlü karar veremeyen uyanık kardeşler, eşlerini de ayarlayarak birbirlerinden habersiz İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak ne kötüdür ki tren istasyonunda dördünün yolları kesişir. Bunun üzerine İstanbul'da yepyeni bir komedinin temelleri atılır. Kardeşler İstanbul'un altını üstüne getirirler. Başlarına gelen olaylar sonunda eşleri de İstanbul'a gelir ve Mehmet Çavuş'un evine yerleşirler. Pek çok kez karakolluk olan kardeşler sonunda hazinenin Mehmet Çavuş'un evinin altında olduğunu fark ederler.

SALAK MİLYONER OYUNCULARI

Kemal Sunal - Saffet
Zeki Alasya - Himmet
Metin Akpınar - Hayret
Halit Akçatepe - Gayret
Meral Zeren - Emine
Oya Alasya - Himmet'in Hanımı
Perran Kutman - Gülsüm
Ali Şen - Kayserili Behçet
Münir Özkul - Mehmet Çavuş
Adile Naşit - Mesude
Hulusi Kentmen - Komiser
Haluk Orçun - Müteahhit
Hikmet Gül - Randevuevi Sahibesi Ayşe Nimet
Arap Celal - Namaz kılan adam
Cemil Turan
Osman Arpacıoğlu

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16 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:15 Yerli Sinema Japon İşi
08:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Tarkan Altın Madalyon
14:30 Yerli Sinema Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
16:15 Yerli Sinema Şabaniye
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Salak Milyoner
21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
23:30 Yerli Sinema Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
01:15 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
03:00 Yerli Sinema Şabaniye
04:30 Aşk Laftan Anlamaz

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