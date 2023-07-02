Salda Gölü'nde kahreden ölüm! 13 yaşındaki İlayda hayatını kaybetti, acılı anne 'ah benim kuzum' diye feryat etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Erol-Ayşegül Kılıç çifti, dün 3 çocuğu ile birlikte Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı'na gitti. Burada İlayda, Mehmet (11) ve Durdu Naz (8), serinlemek için göle girdi. 3 kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark edenler, yardıma koştu. Mehmet ile Durdu Naz çıkartılırken, İlayda suda kayboldu. Olay yerine sağlık ekipleri ve cankurtaranlar sevk edildi.

İlayda'ya ulaşamayan ekipler, Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikteki balçıkta cansız bedenini buldu.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılıç'ın cenazesi, babası ile annesine teslim edildi.

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kızlarını kaybeden anne ve baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze aracının kapısına başını yaslayan anne Kılıç, gözyaşı döktü. Kılıç, kızının cenazesi araca konulduktan sonra da "Ah benim kuzum" diyerek feryat etti.

'BİR TANE KURTARICI YOK'

Cenazenin teslim alınması sırasında baba Kılıç, "Kızımı kaybettim, o kadar arama yapıldı ancak dalgıçlar 5 saat sonra geldi.

Kurtarıcı yoktu, önlem alınmamış. Kapıya bir adam koymuşlar. Suya küçücük çocuklar giriyor. Halk plajının olduğu yerde suya girdik.

Yasak olan bir yer değildi. Çocuklarınızı oraya sokmayın. Perişan olursunuz. Bir tane kurtarıcı yok. Bulunduğu yer 10 metre ilerideydi. Kimse yoktu" dedi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Denizli'ye götürüldü.

(DHA)

