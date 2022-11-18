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Saldırıdan sonra telefoncuda buluşmuşlar! Taksim'deki bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan ile Hüssam'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

18.11.2022 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'deki bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan ile Azez'de gözaltına alınan Hüssam kod adlı teröristin saldırıdan sonra bir telefoncuda buluştukları ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıdan sonra telefoncuda buluşmuşlar! Taksim'deki bombalı saldırının firari faili Bilal Hassan ile Hüssam'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının ardından, saldırının firari faili Bilal Hassan ile Azez'de yakalanan Hüssam kod adlı teröristle buluştuğu ortaya çıktı.

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İki teröristin patlamadan sonra bir telefoncuda buluştuğu, daha sonra dışarı çıkarak görüştüğü öğrenildi. O anların görüntüsü ise güvenlik kamerasına yansıdı.

TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına yol açan teröristin yeni görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde teröristin Taksim Meydanına gelişi ve İstiklal Caddesi'nde alışveriş yaptığı anlar yer almıştı.

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YURT DIŞINA KAÇMASINA YARDIM EDEN KİŞİ DE TUTUKLANDI

Saldırının firarisi Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına çıkmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı. Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ın Edirne'ye kaçıranlar Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşılırken Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da dikkat çekti.

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Hüseyin Güneş

"KARDEŞİME BU KİM DİYE SORDUĞUMDA..."

Kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Kobani'deki teröristlerden Halil Mence'den aldığını belirtti. Jarkas ifadesinde, "Olay günü 12.00'de beni arayıp bir kadın bir erkek alınacak dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum Bilal dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'i gördüm. Kardeşime bu kim diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz" dedi.

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