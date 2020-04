Salgında et tüketimine dikkat

Hukuk, ekonomi, eğitim ve gıda gibi birçok alana etki eden koronavirüs salgını, kişilerde önlem düzeyini en üst seviyeye çıkarmış durumda. Neredeyse hayatımızın tamamında değişikliğe yol açan salgın nedeniyle evimize giren gıdalar ve ürünlerin nasıl temizlenmesi gerektiği de bir hayli önem taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tacer Caba, gıda güvenliğinden, temizliğine kadar dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

YETERİNCE PİŞMEMİŞ GIDALAR RİSKLİ



Koranavirüs nedeniyle artan hijyen konusunda gıda ürünlerinde dikkat edilmesi hususlara dikkat çeken Zeynep Tacer Caba, "Gıdaları temizlemeden önce kendi ellerimizi en az 20 saniye boyunca sabunla ve ılık su ile yıkamalıyız. Özellikle et ve et ürünlerine dokunduktan sonra da mutlaka bu şekilde kendi el temizliğimizi gerçekleştirmeliyiz. Çiğ meyve, sebzeleri kabuklarını soymadan, mutlaka akan temiz su altında ovarak yıkamalıyız, gerekli durumlarda yüzey temizliği için fırça da kullanılabilir. Farklı gıda grupları örneğin, çiğ sebze, çiğ et, pişmiş yemek gibi gıdalarda farklı bıçak, kesme tahtası vb. mutfak ekipmanları kullanılması yoluyla bunlar arasındaki olası çapraz bulaşmaları engellemeliyiz. Özellikle çiğ gıdalar ve yerince pişirilmemiş (merkezi sıcaklığı en az 15 saniye 74°C olacak şekilde pişirilmeli) hayvansal gıdalar mikrobiyolojik olarak daha fazla risk kaynağı olabilir” şeklinde konuştu.