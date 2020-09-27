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Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda'ya veda etti!

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2020 11:42 | Son Güncelleme

Başladığı günden beri ilgiyle izlenen Kırmızı Oda son bölümüyle de izleyenlerin beğenisini topladı. Gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda adlı dizinin son bölümünde iki başarılı oyuncu diziye veda ederken iki yeni oyuncu da kadroya dahil oldu.

Salih Bademci ve Hande Doğandemir Kırmızı Oda'ya veda etti!

TV8'de yayınlanan ve gerçek hayat hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda adlı dizinin son bölümünde iki ayrılık birden yaşandı.

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Evrim Alasya, Salih Bademci, Hande Doğandemir ile Melisa Sözen'in eşlik ettiği Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda, 25 Eylül Cuma akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi.

Kırmızı Oda'da başarılı oyunculuklarıyla beğeni toplayan Salih Bademci ve Hande Doğandemir, 4. bölümde diziye veda etti.

Ekran Alıntısı

"OYNAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM"

Başarılı oyunculuklarıyla diziye damga vuran ünlü oyuncular dün sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yaptı. Doğandemir "Canım Salih iyi ki" notuyla rol arkadaşıyla fotoğrafını paylaşırken Bademci de "Oynamaktan büyük mutluluk duyduğum Kırmızı Oda ile bu akşam son kez" dedi.

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İki oyuncunun veda ettiği diziye Emre Kınay ve Hakan Meriçliler dahil oldu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
emre kınay olmasınnnnn gıcık kalitesiz
cadı gibi korkuttuğu için kanalı değiştirdim
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