Salma Hayek: 'Bu harika bir şey'

Desperado filmiyle adını dünyaya duyuran ve yıllardır sinema kariyerinde başarılı işlere imza atan Salma Hayek, kariyerinin başlarındayken herkesin kendisine başaramayacağını söylediğini ifade etti.

Press Association’a konuşan 54 yaşındaki yıldız, “Bana, ‘Meksikalılar bunu asla başaramazlar ve kariyerin 30’larının ortalarında ölecektir’ derlerdi. O dönem bizim için Hollywood’da başrolü kapmak imkansızdı” ifadelerini kullandı.

SALMA HAYEK: 'GURUR DUYUYORUM'

Kendisiyle gurur duyduğunu belirten Hayek, “Ben savaştım ve kazandım. Neredeyse onlara inanacaktım. Dünyaya haykırmak istedim çünkü bu, harika bir şey” dedi.

Hayek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun farkına varmalılar; çünkü 30’larınızın da ortasında olsanız o baskıyı hissediyorsunuz, 40’larınızın da… Hayata geç atılmak, güzel bir şey."

"Bitmiş değiliz. Eğer hâlâ yaratıcı, hevesli ve meraklıysanız, yaşamınız heyecan verici olabilir”

