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Salma Hayek, Eternals galasına dekoltesiyle damga vurdu

19.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel'in yeni filmi Eternals'ın galası geniş bir katılımla dün gerçekleşti. Geceye başrol oyuncularından Salma Hayek'in dekoltesi damga vurdu.

Salma Hayek, Eternals galasına dekoltesiyle damga vurdu

Marvel'in yeni filmi Eternals galası gerçekleşti. Nomadland ile Oscar ödülüne layık görülen başarılı yönetmen Chloe Zhao'nun imzasını attığı Marvel filmi Eternals oyuncu kadrosunda; Gemma Chan, Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Dong Seok Ma ve Lia McHugh gibi yıldızlar bulunuyor.

Geceye katılanlar arasında öne çıkan isim Salma Hayek oldu. Gecede siyah bir elbise tercih eden Hayek dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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İddialı dekoltesiyle gecede boy gösteren Hayek'e kırmızı halıda bir bakan bir daha baktı. Yabancı basın ünlü oyuncunun görüntüsü için "Dudak uçuklatıcı dekolte" yorumlarında bulundu.

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Salma Hayek filmde Ajak karakterine hayat veriyor.

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Salma Hayek
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