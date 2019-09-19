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Salma Hayek’ten Kit Harington'a: "Sen en iyisisin"

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SİNEMA TV  | 19.09.2019 09:14 | Son Güncelleme

Latin güzel Salma Hayek, Kit Harington’a hayranlığını sosyal medyadan paylaştı.

Salma Hayek’ten Kit Harington'a: "Sen en iyisisin"

Fenomen dizi Game of Thrones’taki rolü Jon Snow ile dünya çapında üne kavuşan Kit Harington’un hayranları arasında Salma Hayek de varmış. Salma Hayek, Harrington'la çalışacağı için ne kadar heyecanlı olduğunu belirten bir sosyal medya gönderisi paylaştı. Güzel oyuncu; "Hala Jon Snow ile çalışacağıma inanamıyorum!! Kit sen en iyisisin!!" diye yazdı.

Salma Hayek ile Kit Harington ikilisi, Chloe Zhao yönetmenliğindeki Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü faz filmlerinden biri olan "Eternals"da birlikte rol alacak. Etkileyici bir kadrosu olan filmde; Oscar ve üç Altın Küre ödüllü güzel yıldız Angelina Jolie eğitimli bir savaşçı olan Thena olarak; Frida, Desperado, After The Sunset, Bir Zamanlar Meksika’da gibi yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Salma Hayek, Eternals ırkının lideri Ajak olarak; “Game of Thrones” ve “Bodyguard” dizilerinden tanıdığımız başarılı İskoç aktör Richard Madden, güneşe çok yakın uçtuğu için ölen İkarus'un babası İkaris olarak; 2016 yapımı “Zombi Ekspresi”nde izlediğimiz Don Lee, grubun en güçlü karakteri Gilgamesh olarak; HBO'nun sevilen dizisi “Silicon Valley”nin Dinesh’i olarak tanıdığımız Kumail Nanjiani bir kılıç ustası olan Kingo olarak; Lauren Ridloff, Marvel'ın ilk sağır kahramanı Makkari olarak; Brian Tyree Henry, ekibin beyni olması beklenen Phastos karakteriyle; Lia McHugh ise ekibin en genç üyesi Sprite karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. "Game of Thrones"un Jon Snow'u Kit Harrington da Black Knight olan Dane Whitman olarak boy gösterecek.

"Eternals", 6 Kasım 2020 tarihinde sinemalardaki izleyicileriyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek Kit Harington The Eternals

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