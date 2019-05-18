Samsung, 8K QLED TV'lerini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor

Yeni Samsung QLED 8K TV’ler 8K AI yükseltme özelliğiyle 8K çözünürlükte olmayan standart çözünürlükteki görüntüleri de 8K çözünürlüğe dönüştürebiliyor. Yapay zeka teknolojisinden destek alan bu özellik izleyicilerin tüm içeriklerden en üst görüntü kalitesi yaşamasına imkan tanıyor. QLED, görüntülerdeki paraziti azaltmak, kaybolan ayrıntıları geri getirmek ve hatta nesnelerin ve metinlerin etrafındaki köşeleri keskinleştirmek için yapay zeka destekli makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor. Quantum İşlemci 8K ise her sahnede gerçekliği gerçek zamanlı olarak mükemmelleştiren üstün bir zeka. UHD'den (4K) 4 kat ve FHD’den 16 kat daha yüksek çözünürlük seviyesi olan Samsung 8K QLED televizyonlar 33 milyondan fazla pikselle nefes kesici bir izleme deneyimi vadediyor. Her sahnede en küçük ayrıntıları görüntüleyerek daha fazla derinlik sunan modeller Quantum HDR 32X özelliğine de destek veriyor. Quantum HDR 32X, her sahneye uyum sağlayan ve yönetmenlerin hayal ettiklerini görmenizi sağlayan dinamik bir HDR ifadesi sunuyor.

Eviniz sinema salonuna dönüşüyor Daha büyük bir ekranda, her şey daha da gerçekçi görünüyor. Her gol, her patlama hissediliyor ve izleyiciler kendilerini aksiyonun tam ortasında buluyor. Bundan böyle televizyonun tam karşısında oturmanız gerekmiyor. QLED’in Ultra Geniş İzleme Açısı, ışığı eşit şekilde dağıtıyor ve sızıntıyı azaltarak farklı açılardan harika bir izleme deneyimi sağlıyor.Benzersiz yükseltme algoritmasından yararlanan ve ekran parlaklığını ve sesi odanıza ve ekrandaki sahneye göre ayarlayan 8K Quantum İşlemci daha net görüntüler sağlamak için benzersiz yükseltme algoritmasından yararlanıyor. QLED’in Akıllı Modu, parlaklık ve sesi gereken şekilde ayarlayabiliyor. Hatta sesi televizyondaki içeriğe uyacak şekilde ayarlayabiliyor: haberlerdeki bir konuşmayı netleştirebiliyor veya bir konserde şarkıcının sesini vurgulayabiliyor. Arkadan aydınlatmaları bölgesel bir şekilde kontrol eden Direct Full Array 16X teknolojisi ile en küçük ayrıntılar bile hayat buluyor. Ambiyans Modu Yeni Ambiyans Modu, aralarında dünyaca ünlü sanat eserlerinin de yer aldığı çeşitli içerikleri televizyon ekranı kapalıyken bile gösterebiliyor. Ambiyans Modu ile fotoğraflar ve müzik gibi içeriklere de televizyon ekranından erişilebiliyor. Samsung ayrıca, Tali Lennox ve Scholten & Baijings gibi tanınmış sanatçıların eserlerine de QLED TV’lerin Ambiyans Modu ile yer veriyor. Yeni Ambiyans Modu ile sunulan ilk içerikler için yetenekli sanatçılarla iş birliği yapan Samsung, müşterilerin evlerini daha samimi ve rahat bir hale getirmesine yardımcı oluyor.