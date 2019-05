Samsung, 8K QLED TV'lerini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor

Yeni Samsung QLED 8K TV’ler 8K AI yükseltme özelliğiyle 8K çözünürlükte olmayan standart çözünürlükteki görüntüleri de 8K çözünürlüğe dönüştürebiliyor. Yapay zeka teknolojisinden destek alan bu özellik izleyicilerin tüm içeriklerden en üst görüntü kalitesi yaşamasına imkan tanıyor. QLED, görüntülerdeki paraziti azaltmak, kaybolan ayrıntıları geri getirmek ve hatta nesnelerin ve metinlerin etrafındaki köşeleri keskinleştirmek için yapay zeka destekli makine öğrenimi teknolojisinden faydalanıyor.

Quantum İşlemci 8K ise her sahnede gerçekliği gerçek zamanlı olarak mükemmelleştiren üstün bir zeka. UHD'den (4K) 4 kat ve FHD’den 16 kat daha yüksek çözünürlük seviyesi olan Samsung 8K QLED televizyonlar 33 milyondan fazla pikselle nefes kesici bir izleme deneyimi vadediyor. Her sahnede en küçük ayrıntıları görüntüleyerek daha fazla derinlik sunan modeller Quantum HDR 32X özelliğine de destek veriyor. Quantum HDR 32X, her sahneye uyum sağlayan ve yönetmenlerin hayal ettiklerini görmenizi sağlayan dinamik bir HDR ifadesi sunuyor.