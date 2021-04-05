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Samsung Galaxy F12 ve Galaxy F02s görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

05.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, Galaxy F ailesini genişletti. Güney Koreli teknoloji devi, yeni akıllı telefonları Galaxy F12 ve Galaxy F02s'i duyurdu. Galaxy F12 ve Galaxy F02s özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekici detaylara sahip.

Samsung Galaxy F12 ve Galaxy F02s görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

Samsung akıllı telefon ailesine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Hatırlarsanız Güney Koreli şirket, Galaxy S ve Galaxy A serisi gibi serilerin yanına bir de Galaxy F serisini eklemişti. İşte bu aileye yeni üyeler eklendi. Bir mağaza tarafından yapılan duyuruya göre bu telefonlar Galaxy F12 ve Galaxy F02s.

SAMSUNG GALAXY F12 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F12 ile başlayalım. Akıllı telefon, 6.5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip Infinity-V ekran ile geliyor. Bu ekranın altında Exynos 850 işlemcisi yatıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkan Galaxy F12, 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Telefon arka kısmında 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera taşıyorken, ön tarafta bir adet 8 MP'lik selfie kamerası bulunduruyor. Son olarak Galaxy F12'nin yana monte bir parmak izi okuyucusuna, 3,5 mm kulaklık girişine ve Dolby Atmos desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Galaxy F12 özellikleri

SAMSUNG GALAXY F02S ÖZELLİKLERİ

Galaxy F02s'e geçelim. Galaxy F02s, 6.5 inçlik HD+ çözünürlüğünde Infinity-V ekrana sahip. Bu ekranın yanında Snapdragon 450 işlemcisini unutmamak gerek. Bu işlemci, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile birlikte 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanıyla da destekleniyor. 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera yer alan telefonda 5 MP'lik bir ön kamera yer alıyor. Galaxy F02s, 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bir pil ile geliyor.

Galaxy F02s özellikleri

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SAMSUNG GALAXY F12 VE GALAXY F02S FİYATLARI

Samsung Galaxy F12'nin fiyatı yaklaşık 149 dolardan başlıyor. Galaxy F02s'in 3GB RAM'e sahip başlangıç modeli için ise yaklaşık 122 dolar ödemek gerekiyor. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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