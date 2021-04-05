Samsung Galaxy F12 ve Galaxy F02s görücüye çıktı! İşte özellikleri ve fiyatları

Samsung akıllı telefon ailesine yeni modeller eklemeye devam ediyor. Hatırlarsanız Güney Koreli şirket, Galaxy S ve Galaxy A serisi gibi serilerin yanına bir de Galaxy F serisini eklemişti. İşte bu aileye yeni üyeler eklendi. Bir mağaza tarafından yapılan duyuruya göre bu telefonlar Galaxy F12 ve Galaxy F02s.

SAMSUNG GALAXY F12 ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy F12 ile başlayalım. Akıllı telefon, 6.5 inç büyüklüğünde, HD+ çözünürlüğünde, 90 Hz yenileme hızına sahip Infinity-V ekran ile geliyor. Bu ekranın altında Exynos 850 işlemcisi yatıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB/128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkan Galaxy F12, 15W hızlı şarj destekli 6.000 mAh'lik bir bataryaya sahip. Telefon arka kısmında 48 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera taşıyorken, ön tarafta bir adet 8 MP'lik selfie kamerası bulunduruyor. Son olarak Galaxy F12'nin yana monte bir parmak izi okuyucusuna, 3,5 mm kulaklık girişine ve Dolby Atmos desteğine sahip olduğunu belirtelim.