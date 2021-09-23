Samsung, Galaxy Note defterini kapatmış olabilir! Peki ne yapacak?

Samsung Galaxy Note serisi ile tanınıyor. Galaxy Note serisinin kuşkusuz diğer telefon serilerinden ayıran özelliği S Pen kalemi. Telefonlara yerleşik olarak gelen S Pen, böylece günlük hayatta not almayı sağlıyor. Güney Koreli şirket, bu aileye mensup son iki telefonu Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra'da da tüketicilerin bu açıdan hayatını kolaylaştırmayı hedefledi.

Ancak Note 20 sonrası Samsung, bu yıl yeni bir Note serisi telefon çıkartmamaya karar verdi. Bunun yerine S Pen desteği bulunan Galaxy Z Fold 3 geldi. Hal böyle olunca, bir süredir gündeme gelen "Galaxy Note serisi sona mı eriyor?" sorusunun cevabı hiç olmadığı kadar sorgulanmaya başlandı. Ünlü bir sızıntı kaynağı ise Galaxy Note serisini sevenler için üzücü bilgiler verdi.

SAMSUNG GALAXY NOTE YOLUN SONUNA GELDİ

Ice Universe'in iddiasına göre, Samsung Galaxy Note serisini bitirdi. Yani bir süredir beklenen Galaxy Note 21 veya başka bir Galaxy Note modeli gelmeyecek. Peki Samsung Galaxy Note defterini kapattıktan sonra ne yapacak? Sızıntı kaynağının bu konuda da bir iddiası var.

Kaynak, Galaxy Note'un sonrası için Galaxy S serisini adres gösterdi. "Galaxy Note bitti, ama aslında bitmedi. Galaxy S, Galaxy Note oluyor." ifadelerini kullandı. Anlaşılan o ki Galaxy Note'un mirası Galaxy S'e aktarılacak gibi görünüyor. Aslında Galaxy S21 Ultra ile Samsung, bu mirası aktarmaya başlamıştı. Peki Samsung bu kez neyi farklı yapacak?

Galaxy S21 Ultra, S Pen'i destekleyen ancak Note serisine mensup olmayan ilk telefondu, ancak telefon S Pen için bir yuvaya sahip değildi. Bu yüzden kalemi taşımak için özel bir kılıf kullanmak gerekiyordu. Galaxy Note'un mirasını tam anlamıyla taşıyacak Galaxy S'te ise yerleşik bir yuvaya sahip S Pen'in yer alacağı iddia ediliyor. Böylece herhangi bir özel kılıf taşımaya gerek kalmayacak. Ancak böyle bir atılım için bazı tasarım değişiklikleri şart gibi görünüyor.

Bakalım Samsung tam da iddialarda olduğu gibi mi hareket edecek, yoksa bir sürpriz yaparak Galaxy Note 21 ailesini mi tanıtıp ters köşe mi yapacak? Bekleyip göreceğiz.

