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  4. Samsung, Galaxy S21 modelleri için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı

Samsung, Galaxy S21 modelleri için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı

21.09.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Electronics, Galaxy S21 akıllı telefon serisinde (Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra) One UI 4 Beta programının başladığını duyurdu.

Samsung, Galaxy S21 modelleri için One UI 4 Beta programını kullanıma açtı

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy S21 akıllı telefon serisi için başlayan One UI 4 Beta programına katılan kullanıcılar, yeni ve geliştirilmiş kullanıcı arayüzünün incelemesini yaparak sürümün nihai versiyonu resmi olarak piyasaya sürülmeden önce geri bildirim gönderebiliyor.

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KULLANICILAR ONE UI 4'ÜN ÖZELLİKLERİNİ ÖNCEDEN DENEYECEK

Android 12 işletim sistemi (OS) tabanlı bir arayüz olan One UI 4, kullanıcılara yeni ve daha gelişmiş özelleştirme ve gizlilik özellikleri sunuyor. One UI 4 Beta programı ise, kullanıcılara One UI 4'ün yükseltilmiş özelliklerini resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce deneme imkanı sağlıyor.

Samsung Galaxy S21 Serisi cihazları olan belirli bölgelerdeki kullanıcılar cihazlarındaki Samsung Members uygulaması üzerinden beta programına kayıt yaptırabiliyor. Katılımcılar, One UI 4'ün tasarımını ve yeni özelliklerinin ön izlemesini yaparak geri bildirim gönderebiliyor. Samsung, bu yıl piyasaya süreceği nihai ve optimize edilmiş güncelleme öncesinde, One UI 4 kullanıcı deneyimine son halini vermek için beta programından topladığı bilgileri kullanacak.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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