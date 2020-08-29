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Samsung Galaxy S20 FE Samsung'un sitesinde göründü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 09:56 | Son Güncelleme

Samsung, Galaxy S20'nin uygun fiyatlı versiyonu Samsung Galaxy S20 FE için kolları sıvadı. Samsung'un yeni telefonu Galaxy S20 FE, Samsung'un resmi internet sitesinde göründü ve bir nevi resmileşti. Peki Samsung Galaxy S20 FE'nin özellikleri neler?

Samsung Galaxy S20 FE Samsung'un sitesinde göründü!

Samsung Galaxy S20 FE, bir süredir sızıntılarda karşılaştığımız bir model. Telefonun uygun fiyatlı olacağı konuşuluyor. Zira, beklentiler de Samsung'un Galaxy S20'den daha uygun bir fiyat ile sunacağı yönünde. Bir nevi Samsung Galaxy S20 Lite olarak da adlandırabileceğimiz bu telefon, şimdi ise hiç beklenmedik bir yerde karşımıza çıktı; Samsung'un internet sitesinde.

SAMSUNG GALAXY S20 FE RESMİ SİTEDE YER ALDI

Samsung Bulgaristan'ın resmi internet sitesinde 4 ay boyunca YouTube Premium hediyesi ile gelecek cihazlar listelendi. Listelenen cihazlar arasında ise Samsung Galaxy S20 FE ve Samsung Galaxy S20 FE 5G adında iki telefon yer aldı. Samsung Galaxy S20 FE'nin geleceğini biliyorduk ancak Galaxy S20 FE 5G bizim için gerçekten de sürpriz oldu. Anlaşılan o ki Samsung hem 4G'li hem de 5G'li model çıkartarak Galaxy S20 FE'yi farklı pazarlarda satışa sunacak.

Samsung Galaxy S20 FE

SAMSUNG GALAXY S20 FE'NİN ÖZELLİKLERİ NE OLACAK?

Samsung Galaxy S20 FE'nin özellikleri arasında 6,4-6,5 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekranın, Exynos 990 / Snapdragon 865 işlemcisinin ve 32 MP çözünürlüğünde bir ön kameranın yer alması bekleniyor. Tahminler, Samsung'un Galaxy S20 FE'yi ekim ayında piyasaya süreceği yönünde.

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