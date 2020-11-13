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Samsung Galaxy S21 ekran koruyucusu tartışmalı düz ekranı ortaya çıkardı

13.11.2020 17:49 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21 ekran koruyucusu tartışmalı düz ekranı ortaya çıkardı

Samsung Galaxy S21 ailesinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21'e ait olduğu iddia edilen ekran koruyucusu gün yüzüne çıktı.

Galaxy S21 ekran koruyucusu ile karşımıza çıktı. Daha önce ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe'den Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus'ın düz bir ekran paneli kullanacağını, en pahalı olan Galaxy S21 Ultra'nın ise kavisli bir ekran paneline sahip olacağını duymuştuk. Sızıntı kaynağı, telefonların çerçeve boyutlarının da aynı olacağını söylemişti. Başka bir sızıntı kaynağı ise Galaxy S21 Ultra'nın ekran boyutunun 6,7 inç olmasını beklediğini dile getirmişti. Şimdi ise Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ın ekran koruyucusu sızdırıldı.

SAMSUNG GALAXY S21 DÜZ EKRAN İLE GELİYOR

Galaxy S21 ekran koruyucularına baktığımızda ilk dikkat çeken nokta, düz ekranlar için oluşturulmuş olmaları. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere daha önceki iddialar, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus'ın düz ekranla geleceğinden yanaydı. Bu sızıntı da bunu kanıtlar nitelikte. Ayrıca sızdırılan ekran koruyucuları doğru ise telefonun Galaxy S20'e benzeyen bir tasarımla geleceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy S21 ekran koruyucusu

Samsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği ile gelebilirSamsung Galaxy S21 Ultra S Pen desteği ile gelebilir

GALAXY S21 ÖZELLİKLERİ NELER?

Samsung Galaxy S21 söylentilere göre Snapdragon 875 işlemcisinden güç alacak ve 25W hızlı şarj desteği ile gelecek. Telefonun arkasında ise üçlü bir kamera kurulumu yerini alacak. Galaxy S21 Ultra'da ise kameraların sayısı dörde çıkacak. Ön kameralar ise yine ekranın üst kısmında yer alan kamera noktasına konumlandırılacak. Samsung'un Galaxy S21 ailesini ocak ayında tanıtması bekleniyor.

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