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Samsung Galaxy S21 FE ve Galaxy S22 için tarihler ortaya çıktı

29.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, uzun zamandır beklenen Galaxy S21 FE'yi henüz tanıtmadı, Galaxy S22 serisi için ise çalışmaların sürdüğü söyleniyor. Ancak kaynakların iddiasına göre Samsung, yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S21 FE ve Galaxy S22 için tanıtım tarihlerini planladı.

Samsung Galaxy S21 FE ve Galaxy S22 için tarihler ortaya çıktı

Samsung, Galaxy S21 FE'nin çoktan resmiyet kazanması bekleniyordu. Ancak şirket, Galaxy Unpacked ve Galaxy Unpacked Part 2 gibi büyük etkinlikleri pas geçerek Galaxy S21 FE'yi başka bahara bıraktı. Galaxy S21 FE'nin tam olarak ne zaman çıkacağı büyük bir soru işaretine dönüşmüşken, sızıntılar yoluyla şirketin Galaxy S22 serisi için de kollarını sıvadığı ortaya çıktı. Şimdi ise bazı kaynaklar, Galaxy S21 FE ve Galaxy S22 serisi için tarih vermiş durumdalar.

SAMSUNG GALAXY S21 FE NE ZAMAN TANITILACAK?

İddialara göre Samsung, Galaxy S21 FE'yi 5-8 Ocak arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2022 fuarında tanıtacak. Böylece uzun bir süredir beklenen yeni Fan Edition akıllı telefon modeli görücüye çıkacak. Peki Galaxy S22 serisi ne zaman tanıtılacak?

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İŞTE DEDİKODULARA GÖRE GALAXY S22 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ

Son söylentilere göre, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacağı bildirilen Galaxy S22 serisi ise şubat ayının başlarında tanıtılacak. Ancak yarı iletken kıtlığı olarak bilinen çip krizi ve öngörülemeyen diğer nedenlerden dolayı çıkış tarihinin değişebileceği de söyleniyor.

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Aktarılanlar oldukça dikkat çekici olsa da Samsung'dan gelecek resmi açıklamaları takip etmek en doğrusu olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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