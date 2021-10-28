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Samsung Galaxy S22 Ultra’nın kamera özellikleri ortaya çıktı

28.10.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galaxy S21 Ultra’nın halefi olacak Galaxy S22 Ultra'nın, Galaxy S22 ve Galaxy S22+ ile birlikte ocak ayında resmiyet kazanacağı söyleniyor. Şimdi ise bir sonraki üst düzey Galaxy S cihazının kamera özellikleri ayrıntılı olarak sızdırıldı.

Samsung Galaxy S22 Ultra’nın kamera özellikleri ortaya çıktı

Sızıntılara göre, yaklaşmakta olan yeni Ultra telefon, gelişmiş sensörler ile beraber dört kameraya yer verecek. İşte sızıntılardan elde edilen bilgiler:

SIZDIRILAN SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA'NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ

  • 108 MP Birincil Kamera
  • HM3’ün geliştirilmiş versiyonu
  • Sensör Boyutu: 1/1.33”
  • Piksel Boyutu: 0.8µm
  • Diyafram: f/1.8

  • Görüş alanı: 85 derece

  • 12MP Ultra Geniş Kamera, 0.6x
  • Sony sensörü
  • Sensör Boyutu: 1/2.55”
  • Piksel Boyutu: 1.4µm
  • Diyafram: f/2.2

  • Görüş alanı: 120 derece

  • 10 MP Telefoto Kamera, 3x
  • Yeni Sony sensör
  • Sensör Boyutu: 1/3.52”
  • Piksel Boyutu: 1.12µm
  • Diyafram: f/2.4

  • Görüş alanı: 36 derece

  • 10 MP Periskop Kamera, 10x
  • Yeni Sony Sensör
  • Sensör Boyutu: 1/3.52”
  • Piksel Boyutu: 1.12µm
  • Diyafram: f/4,9
  • Görüş alanı: 11 derece
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GALAXY S22 ULTRA'NIN TASARIMI NASIL OLACAK?

Yukarıda listelenen ayrıntılar doğruysa, Galaxy S22 Ultra’nın kamera performansı büyük olasılıkla Galaxy S21 Ultra ile neredeyse aynı olacak. Bu nedenle, son nesilden büyük gelişmeler olmayabilir. Daha önceki haberlere göre Galaxy S22 Ultra yeni bir tasarıma sahip olacak. Kamera dizisinin LG Velvet’e benzediği söyleniyor. Daha uygun bir benzetme olarak, telefonun arkası uygun fiyatlı Galaxy A32’ye benzeyebilir.

Telefon siyah ve beyaz iki temel tona ek olarak kırmızı ve yeşil renk seçenekleri ile gelebilir. Teknik özelliklerden bahsetmişken, Galaxy S22 Ultra’nın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç QHD+ LTPO AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Bölgeye göre Exynos 2200 ve Snapdragon 898 yonga setleri ile gelmesi muhtemel. Cihazın 45W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleneceği öne sürülüyor. Son olarak, akıllı telefon, Galaxy Note serisi gibi yerleşik bir S Pen ile gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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