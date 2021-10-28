Samsung Galaxy S22 Ultra’nın kamera özellikleri ortaya çıktı

Sızıntılara göre, yaklaşmakta olan yeni Ultra telefon, gelişmiş sensörler ile beraber dört kameraya yer verecek. İşte sızıntılardan elde edilen bilgiler:

SIZDIRILAN SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA'NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ

108 MP Birincil Kamera

HM3’ün geliştirilmiş versiyonu

Sensör Boyutu: 1/1.33”

Piksel Boyutu: 0.8µm

Diyafram: f/1.8

Görüş alanı: 85 derece

12MP Ultra Geniş Kamera, 0.6x

Sony sensörü

Sensör Boyutu: 1/2.55”

Piksel Boyutu: 1.4µm

Diyafram: f/2.2

Görüş alanı: 120 derece

10 MP Telefoto Kamera, 3x

Yeni Sony sensör

Sensör Boyutu: 1/3.52”

Piksel Boyutu: 1.12µm

Diyafram: f/2.4

Görüş alanı: 36 derece

10 MP Periskop Kamera, 10x

Yeni Sony Sensör

Sensör Boyutu: 1/3.52”

Piksel Boyutu: 1.12µm

Diyafram: f/4,9

Görüş alanı: 11 derece

GALAXY S22 ULTRA'NIN TASARIMI NASIL OLACAK?

Yukarıda listelenen ayrıntılar doğruysa, Galaxy S22 Ultra’nın kamera performansı büyük olasılıkla Galaxy S21 Ultra ile neredeyse aynı olacak. Bu nedenle, son nesilden büyük gelişmeler olmayabilir. Daha önceki haberlere göre Galaxy S22 Ultra yeni bir tasarıma sahip olacak. Kamera dizisinin LG Velvet’e benzediği söyleniyor. Daha uygun bir benzetme olarak, telefonun arkası uygun fiyatlı Galaxy A32’ye benzeyebilir.

Telefon siyah ve beyaz iki temel tona ek olarak kırmızı ve yeşil renk seçenekleri ile gelebilir. Teknik özelliklerden bahsetmişken, Galaxy S22 Ultra’nın 120 Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç QHD+ LTPO AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Bölgeye göre Exynos 2200 ve Snapdragon 898 yonga setleri ile gelmesi muhtemel. Cihazın 45W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile destekleneceği öne sürülüyor. Son olarak, akıllı telefon, Galaxy Note serisi gibi yerleşik bir S Pen ile gelebilir.

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