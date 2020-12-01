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Samsung Galaxy S21 için iddia edilen teknik özellikler

01.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy S21 için iddia edilen teknik özellikler

Samsung’un yeni amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21 farklı renkleri ile görüntülendi. Peki, telefonun özellikleri nasıl olacak?

Amiral gemisi Samsung Galaxy S21 yeni görselleri ile karşımıza çıktı. Ocak ayında tanıtılması beklenen bu telefonun tasarımı radikal değişiklikler ile gelecek gibi görünüyor. Peki, bu model özellikleri ile Android tutkunlarına neler sunacak?

Telefonun yeni görüntüleri Güney Kore’den sızıntı kaynağı Kero Kim tarafından paylaşıldı. Görünüşe göre Galaxy S21 serisi Samsung’un en renkli amiral gemilerinden biri olacak.

İŞTE İDDİALARA GÖRE SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 ailesinin üyeleri, Qualcomm Snapdragon 875 SoC tabanlı ilk telefon olacak. Bazı ülkelerde ise Exynos 2100 yonga seti ile satılacak olan S21 ailesi, RAM konusunda 8 GB ve 12 GB RAM’e yer verecek.

Samsung, Z Fold 2, Note 20 serisi ve Galaxy S20 FE’nin piyasaya sürülmesiyle 2020 için amiral gemisi segmentini kapatmıştı. Şimdi, şirket Galaxy S21 serisinin lansmanı için geri sayımı başlattı. Koreli firma henüz onaylamasa da, söylentiler ocak ayında yani normalden daha erken bir tanıtıma işaret ediyor.

Yakın zamanda Galaxy S21’in ana sürümü, Hint Standartları Bürosu’ndan (BIS) sertifikasını aldı. Cihaz SM-G991B model numarasıyla gelecek. Söylentilere göre Samsung, bu yıl piyasaya çıkan serisini koruyarak Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra’yı getirecek. Ana ve Plus modellerinin her birinin iki farklı varyantı olduğu söyleniyor.

AndroidPolice’in bir raporuna göre, telefon, 120Hz’lik yüksek yenileme hızına sahip 6.2 inç FHD + LTPS ekrana sahip olacak. Ancak, ana model Uyarlanabilir Yenileme Hızı özelliğini içermeyecek. Yazılım cephesinde, telefon Android 11 işletim sistemi ile gelecek ve OneUI 3.1’i çalıştıracak.

3C listesi, Samsung Galaxy S21’in 3.880 mAh batarya ile geleceğini ortaya çıkardı. Ancak bu, nominal pil kapasitesidir. Tipik kapasitenin 4.000 mAh civarında olacağına inanıyoruz. Dahası, cihaz 25W hızlı şarj ile gelecek şekilde ayarlanacak.

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Telefonun arkasında üçlü kamera dizisi bulunacak. Bu kameralar 12 MP ana, 12 MP ultra geniş modül ve 64 MP telefoto şeklinde konumlandırılacak. Diğer özellikler arasında 5G bağlantısı, Bluetooth 5.1 ve NFC yer alacak.

Cihaz Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey ve Phantom White renklerinde gelecek. Söylentilere göre Samsung, Galaxy S21 serisinin fiyatlarını normalin biraz altına çekecek. Şirket, ekonomik durgunluğun bu zor günlerinde amiral gemilerinin çekiciliğini geri kazanmayı umuyor.

Sıfır otomobil stokları hala yenilenemedi

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