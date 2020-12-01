Samsung Galaxy S21 için iddia edilen teknik özellikler

Amiral gemisi Samsung Galaxy S21 yeni görselleri ile karşımıza çıktı. Ocak ayında tanıtılması beklenen bu telefonun tasarımı radikal değişiklikler ile gelecek gibi görünüyor. Peki, bu model özellikleri ile Android tutkunlarına neler sunacak?

Telefonun yeni görüntüleri Güney Kore’den sızıntı kaynağı Kero Kim tarafından paylaşıldı. Görünüşe göre Galaxy S21 serisi Samsung’un en renkli amiral gemilerinden biri olacak.

İŞTE İDDİALARA GÖRE SAMSUNG GALAXY S21 AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S21 ailesinin üyeleri, Qualcomm Snapdragon 875 SoC tabanlı ilk telefon olacak. Bazı ülkelerde ise Exynos 2100 yonga seti ile satılacak olan S21 ailesi, RAM konusunda 8 GB ve 12 GB RAM’e yer verecek.

Samsung, Z Fold 2, Note 20 serisi ve Galaxy S20 FE’nin piyasaya sürülmesiyle 2020 için amiral gemisi segmentini kapatmıştı. Şimdi, şirket Galaxy S21 serisinin lansmanı için geri sayımı başlattı. Koreli firma henüz onaylamasa da, söylentiler ocak ayında yani normalden daha erken bir tanıtıma işaret ediyor.

Yakın zamanda Galaxy S21’in ana sürümü, Hint Standartları Bürosu’ndan (BIS) sertifikasını aldı. Cihaz SM-G991B model numarasıyla gelecek. Söylentilere göre Samsung, bu yıl piyasaya çıkan serisini koruyarak Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra’yı getirecek. Ana ve Plus modellerinin her birinin iki farklı varyantı olduğu söyleniyor.