HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S22'in ayak sesleri duyuldu!

Samsung Galaxy S22'in ayak sesleri duyuldu!

08.11.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir sızıntı, Samsung'un Galaxy S22 serisini ne zaman tanıtmaya planladığını ortaya çıkardı. Ayrıca, çıkışı yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE'nin lansman tarihi de sızdırıldı. Anlaşılan o ki Samsung, yeni yıla, yeni bir telefonla başlamayı planlıyor.

Samsung Galaxy S22'in ayak sesleri duyuldu!

Samsung Galaxy S22 serisi için bekleyiş uzun bir zamandır sürüyor. Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3'ün tanıtıldığı günden beri Samsung adına teknoloji gündeminde en çok konuşulanlar hep Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşacak Galaxy S22 serisi hakkında oluyor.

Bu ayın başlarında, Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı telefon serisini şubat ayının başlarında piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya koyulmuştu. Sızıntı kesin bir lansman tarihini belirtmedi. Ancak daha çok Apple hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan ünlü sızıntı kaynağı John Prosser'dan gelen yeni bir sızıntı, Samsung'un 2022'de çıkacak amiral gemisi serisini ne zaman görücüye çıkarmayı planladığını tarihi ile birlikte ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S22'de Exynos şaşkınlığıSamsung Galaxy S22'de Exynos şaşkınlığı

SAMSUNG GALAXY S22 İÇİN TARİH ORTAYA ÇIKTI

John Prosser'a göre Samsung, 8 Şubat 2022'de şirketin Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'nın örtüsünü kaldıracağı bir Unpacked etkinliği düzenlemeyi planlıyor. Prosser ayrıca, yeni telefonların lansman gününde ön sipariş için hazır olacağını ve 18 Şubat'tan itibaren telefonların sahiplerine gönderilmeye başlayacağını söylüyor. Fakat Prosser'ın söyledikleri Galaxy S22 serisi ile de sınırlı değil.

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN GALAXY S21 FE'NİN ÇIKIŞ TARİHİNİ DE VERDİ

Çıkışı çip krizi nedeniyle yılan hikayesine dönen Galaxy S21 FE için de lansman tarihini sızdırıldı. Prosser'a göre Samsung, yeni Fan Edition telefonu Galaxy S21 FE'yi 4 Ocak'ta tanıtacak ve cihaz 11 Ocak'ta raflardaki yerini alacak.

Jon Prosser Galaxy S22 tweeti

"Samsung Galaxy S22’in bazı bileşenleri için seri üretim başladı" iddiası"Samsung Galaxy S22’in bazı bileşenleri için seri üretim başladı" iddiası

SAMSUNG GALAXY S22 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy S22 serisinin tanıtılmasına hala aylar var gibi görünüyor. Ancak Galaxy S22 serisi için şimdiden birçok iddia, sızıntı ve rapor var. Bunlardan biri, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak yeni serinin AMD GPU'lu Exynos 2200 ile gelmeyeceğini, bunun yerine tüm modellerin Snapdragon 898 işlemcisi ile donatılacağını dahi öne sürüyor. Tasarım konusunda ise yeni cihazlardan Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın geçen yılki tasarımını koruyacağı ancak Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy Note serisine benzeyeceği ve S-Pen yuvasına sahip olacağı iddia ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkatGökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkat
PARTNER Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse... Avuç içlerinizi yan yana getirin ve bu detaya dikkat edin! Soldaki çizgi daha yüksekse...
Geliyor gelmekte olan! Yeni cihazı onun gibi olmayacakGeliyor gelmekte olan! Yeni cihazı onun gibi olmayacak
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

Aşkı komşuda buldu! Sevgiliden cesur pozlar

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Banka hesabındaki parayı görünce şoke oldu! Tam 600 bin lira

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

Gelin, kendi düğününde barmenle basıldı!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.