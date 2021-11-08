Samsung Galaxy S22'de Exynos şaşkınlığı

Samsung Galaxy S22 ailesi için her gün yeni bir bilgi daha gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz üzere Samsung, bölgeye bağlı olarak farklı yonga setleri kullanıyor. Örneğin, ABD'de satışa sunulan modeller genellikle Qualcomm'un Snapdragon işlemcileri ile donatılıyor. Türkiye de dahil olmak üzere bazı bölgelerde ise genellikle Samsung'un Exynos işlemcisi kullanılıyor. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle etkilenen çip sektörü, Samsung'un planını değiştirmesine neden olacak gibi görünüyor.

SAMSUNG EXYNOS 2200'DEN VAZGEÇTİ

Güney Koreli bir kaynağın iddiasına göre Samsung, yakın zamanda çıkması beklenen Galaxy S22 serisinde AMD GPU ile desteklenecek Exynos 2200 işlemcisini kullanmaktan vazgeçmeye karar verdi. Bu iddiaya göre Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'nın yer alacağı Samsung S22 ailesi, Avrupa ve Asya dahil tüm bölgelerde Qualcomm Snapdragon işlemci ile donatılacak. Bu Snapdragon işlemcinin Snapdragon 898 olduğu tahmin ediliyor.

Ne yazık ki şaşırtıcı olan bu iddiayı doğrulamak pek mümkün değil. Ancak söz konusu iddiayı analiz ettiğimizde, kulağa mantıksız geldiğini de söyleyemeyiz.

GALAXY S22 NE ZAMAN TANITILACAK?

Galaxy S22 ailesinin 2022'nin ilk aylarında görücüye çıkması bekleniyor.

