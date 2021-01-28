Samsung Galaxy Watch EKG desteğini genişletiyor

Akıllı saatler çoğaldıkça markalar aralarında fark yaratmak için değişik özellikler ekliyor. Artık akıllı saatinizle sadece adım saymak ya da nabız ölçmekle sınırlı değilsiniz. Telefonunuza gelen bildirimleri görmekle kalmayıp ayrıca EKG çekmek gibi şeyler de yapabilirsiniz.

SAMSUNG AKILLI SAATLER KAN BASINCI DA ÖLÇECEK

Samsung, Samsung Health Monitor uygulamasının yakında 31 yeni ülkede kullanıma sunulacağını duyurdu. Galaxy Watch 3 ve Active 2 kullanıcıları, Samsung Health Monitor uygulaması aracılığıyla kan basıncı ölçüp EKG çekebilecek. Samsung Health Monitor uygulaması, Aralık 2020’de bir CE işareti almıştı. CE işareti, bir ürünün AB güvenlik ve sağlık gerekliliklerine uygun olduğu anlamına geliyor. Avrupa’da birçok ülkede kullanılan özellik, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Şimdi, 31 yeni ülke daha özelliği kullanmaya başlıyor.

Samsung Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı TaeJong Jay Yang, özelliğin başarısı hakkında konuştu. “Kore’deki lansmanından bu yana yaklaşık bir milyon kişi Health Monitor uygulamasını kullanmaya başladı” dedi. Ayrıca Yang, “Bu yenilikçi sağlık hizmetini dünyanın her yerinden daha fazla insana sunmaya kararlıyız” diyerek ekledi. Yeni Samsung Health Monitor uygulama güncellemesi 4 Şubat’tan itibarıyla kullanıcılara sunulacak.

2. el otomobil fırsatçılığı devam ediyor!

