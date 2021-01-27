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Kesintisiz güncelleme Samsung tarafından benimsenmiyor

27.01.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Kesintisiz güncelleme Samsung tarafından benimsenmiyor

Samsung Galaxy S21 güncellemeleri ile ilgili ortaya çıkan detaylara bakıldığında, herkesi şaşırtan ayrıntıların olduğu görülüyor. Hadi gelin bu konuya biraz daha yakından bakalım.

14 Ocak 2021 tarihinde piyasaya sunulan Samsung Galaxy S21, güncellemeleri ile de gözleri üstüne çekecek gibi görünüyor. Akıllı telefon piyasasında rekabetin inanılmaz boyutlara vardığı şu son zamanlarda Samsung'un Galaxy S21 ile birlikte yeni bir karar aldığı ortaya çıktı.

Bu karar, yazılım güncellemeleri ile ilgili. Hatırlayacağınız üzere Google tarafından geliştirilen Android işletim sisteminde yazılım güncelleme konusunda yenileme yapılmıştı. Buna göre kesintisiz güncelleme alma gibi bir imkan ortaya çıktı. Fakat ortaya çıkan bilgilere göre, Samsung tarafından verilecek olan güncellemeler kesintisiz olmayacak.

KESİNTİSİZ GÜNCELLEME NEDİR?

Android güncellemeleri alındığında normal şartlarda bir kesinti oluşur. 2018 yılında Android tarafından geliştirilen bir sistem ile birlikte bu engellenmişti. Yani hem güncelleme alıp hem de akıllı telefonu kullanmak mümkündü. Ancak Samsung görünüşe bakılırsa bu özelliği kullanmak istemiyor.

Bu yüzden herhangi bir Android güncellemesi almak için en az 15 dakika beklemek gerekiyor. Bu durum birçok kullanıcı için can sıkıcı olarak tanımlanıyor. Hatta sırf bu yüzden Samsung’a şikayet gönderen kullanıcıların olduğu söyleniyor.

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Samsung yetkilileri ne yazık ki konuyla ilgili bir açıklama yapmıyor. Fakat Galaxy S21 modelinde de güncelleme yapmak için bir süre beklemeniz gerekeceğini bilmelisiniz. Sizce Samsung neden böyle bir değişikliğe izin vermiyor?

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