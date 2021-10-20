Samsung, Qualcomm ve Verizon, 711 Mbps’lik 5G yükleme hızına ulaştı

Rekor, mmWave taşıyıcı toplama ve Tek Kullanıcılı MIMO (SU-MIMO) dahil olmak üzere en son 5G teknolojileri kullanılarak Verizon’un 400 MHz 5G mmWave frekansı ve 20 MHz 4G frekansının birleştirilmesiyle elde edildi. Samsung’un katkısı 28GHz 5G Kompakt Makro olurken, test cihazı Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon X65 5G Modem-RF Sistemi tarafından desteklendi.

Samsung’un Kompakt Makrosu, 5G mmWave sunmak için bir temel bant, radyo ve anteni tek bir fiziksel faktörde birleştiriyor. Bu küçük ve hafif çözüm, hızlı 5G dağıtımı için binaların yan taraflarına ve elektrik direklerine kolayca kurulabilmesini sağlıyor.

Snapdragon X65, Qualcomm’un telefonlar, mobil geniş bant, bilgisayarlar vb. için dördüncü nesil 5G mmWave Modem-RF Sistemi. Onunla birlikte ilk mobil cihazların 2021’in sonlarında yayınlanması bekleniyor. Mevcut akıllı telefonlar Snapdragon X60 5G modemi kullanıyor.

711 MBPS HIZ NE ANLAMA GELİYOR?

711 mbps başarısının anlamı, buluta veya sosyal medyaya kesintisiz, süper hızlı video ve fotoğraf yüklemeleridir. Bu tür hızlar ayrıca öğrencilerin ve çalışanların büyük dosyaları karşıya yüklemesine ve senkronize etmesine, aynı anda bulutta belgeleri düzenlemesine ve meslektaşlarıyla zahmetsizce işbirliği yapmasına olanak tanıyor.

Bu çığır açan bağlantı hızları, işletmeler için yeni özel ağ kullanım durumlarını da destekleyecektir.

Ayrıca, işletmeler de yükleme hızlarından yararlanacak. Üreticiler, yalnızca ultra HD video beslemeleri aracılığıyla görülebilen ürünlerdeki kusurları belirlemek için yapay zekayı kullanabilecek. Çoklu konum, büyük güvenlik video yetenekleri ve artırılmış gerçeklik gibi diğer yükleme yoğun teknolojiler de fayda sağlayacaktır.

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