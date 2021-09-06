Samsung İnternet tarayıcısı güvenliğe odaklanacak

Samsung, Smart Protect’e izleme piksellerini algılama ve engelleme yeteneği vermek de dahil olmak üzere kendi güvenlik özelliklerini ekledi. İnternette gizlilik ve güvenliğin son derece önemli olduğu bu dönemde bir adım da böylece Samsung’dan geldi. İnternet tarayıcısında ayrıca, adres çubuğu daha fazla bilgi gösterecek şekilde geliştirildi.

Güncellemeye göre veriler şöyle gösterilecek:

1) Yanıt önerileri (örneğin, “hava durumu” için arama yaptığınızdaki tahmin)

2) İlgili arama önerileri

3) Yer işaretlerinizden ve geçmişinizden gelen öneriler.

Öneriler, basit bir listeden, tarayıcının ekrana daha fazla öğe sığdırmasına olanak tanıyan chip UI öğesi tasarımına geçiyor.

DAHA GELİŞMİŞ BİR DENEYİM

Son olarak, karşımıza sayfa yakınlaştırma özelliği çıkıyor. Bu özellik, normal yakınlaştırmanın aksine, daha gelişmiş bir deneyim sunacak. Özellik metin boyutunu büyütmeye benzer şekilde çalışacak, ancak sayfadaki diğer öğeleri de orantılı olarak büyütecek.

Tüm özellikler şu anda beta aşamasında olduğu için Samsung kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda değiller. Özelliklerin problemsiz olarak çalışması durumunda sırayla tüm kullanıcılara gereken güncellemeler gelecektir.

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