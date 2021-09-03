Samsung, A13 5G modeli için geri sayıma geçti

Malum, Çin kökenli akıllı telefon üreticileri agresif fiyat politikası konusunda rakip tanımıyorlar. Zaten bu sayede Hindistan pazarı da Çinli üreticilerin hakimiyetine girmiş durumda.

Hal böyle olunca Samsung da eldeki uygun fiyatlı model sayısını yükseltmek zorunda kaldı. Bu modellerden birisi de görünüşe bakılırsa Galaxy A13 5G olacak.

Şimdilik telefon hakkında bildiğimiz tek şey fiyatı. Önümüzdeki günlerde Hindistan’da satışa sunulacak olan modelin 200 euro civarında bir etikete sahip olması bekleniyor.

SAMSUNG GALAXY A13 5G'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Samsung muhtemelen bu modelinde MediaTek imzalı bir yonga seti kullanacaktır. RAM tarafında da 4GB’lık bir belleğin olması mümkün görünüyor. Elbette bunlar şimdilik kesin bilgi değil.

Samsung bu modelini Türkiye’de satışa sunmayabilir. Ancak sürpriz bir şekilde 5G destekli A13 ülke topraklarına gelebilir.

Eğer A13 ülkemizde satışa çıkarsa fiyatı da 3.000 TL civarında olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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