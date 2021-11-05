Samsung kollarını sıvadı! Kamera odaklı yeni model ortaya çıktı

Uzun yıllar boyunca lider olduğu Hindistan pazarını Çinli üreticilere kaptıran Samsung, bu pazarı geri kazanabilmek için kolları sıvadı. Peki Güney Koreli şirket bunu başarabilecek mi? Asıl merak edilen soru bu diyebiliriz.

Samsung’un Hindistan pazarını geri kazanabilmesi için fiyat kalibresinin düşük olduğu giriş segmenti modellerinde önemli adımlar atması gerekiyor. Aynı önümüzdeki süreçte satışa çıkması beklenen Galaxy A13 modelinde olduğu gibi.

50 MP'LİK KAMERA BULUNACAK

Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A13 modelinde 50 MP’lik ana kameraya yer verecek. Bu giriş segmentindeki bir model için gerçekten ilgi çeken bir hamle.

Elbette fiyatın giriş segmentine uygun seviyelerde tutulacağını varsayıyoruz. Aksi takdirde giriş seviyesi bir modele 50 MP’lik kamera takmak pek de anlamlı olmayacaktır. Elbette bekleyip göreceğiz.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Samsung muhtemelen bu modelini Türkiye’de de satışa sunacaktır. Elbette yine de kesin bir bilgi olmadığını ve şimdilik bu bilgilerin söylentiden ibaret olduğunu hatırlatalım.

Microsoft, metaverse oyunlarına giriş yapacak

