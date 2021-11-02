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Samsung Galaxy A13 5G hakkında yeni bilgiler geldi

02.11.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un en ucuz 5G telefonu olabilecek Galaxy A13 5G’nin Full HD+ çözünürlük sunan 6.48 inç LCD panele sahip olduğu iddia edildi. Ayrıca, Galaxy A13 5G'nin ekranının su damlası çentiğe ev sahipliği yapacağı bilgisi sızdırıldı. Anlaşılan o ki Samsung, bu çentik tasarımından vazgeçmiş değil.

Samsung Galaxy A13 5G hakkında yeni bilgiler geldi

Samsung Galaxy A13 5G için bekleyiş sürüyor. Aynı zamanda akıllı telefon hakkında çeşitli sızıntılar da yapıyor. Son gelen iddialara göre, telefonun arka kamera kurulumunda 50 megapiksel birincil kamera, 5 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Akıllı telefonun ön kamerasının çözünürlüğü için ise herhangi bir bilgi yok.

SAMSUNG GALAXY A13 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Cihaz, iddialardan anlaşıldığı kadarıyla MediaTek Dimensity 700 5G işlemcisi ile gelecek. Akıllı telefon bu ayın başlarında D700 çipiyle görülmüştü. 25W hızlı şarj desteği taşıyan 5.000 mAh pile sahip olacağı aktarılan Galaxy A13 5G'nin güvenlik için yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile geleceği de sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

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A13’ün 4 GB, 6 GB ve 8 GB gibi üç RAM çeşidiyle gelmesi muhtemel. Ayrıca 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçenekleriyle gelebilir. Telefonun diğer detayları ise henüz belli olmadı.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Daha önce gelen raporlarda Galaxy A13 5G’nin Samsung’un en ucuz 5G telefonu olabileceği iddia edildi. Yeni sızıntı ise Galaxy A13 5G’nin 249 dolara mal olabileceğini iddia ediyor. 

Telefon, geçen yıl çıkan Galaxy A12’nin yerini alacak. Bununla beraber cihazın tüm pazarlarda aynı anda satışta olması bekleniyor. Bu beklentinin arasına Türkiye de dahil. Bakalım telefon Türkiye'ye gelirse ülkemizde ne kadarlık bir fiyat etiketine sahip olacak?

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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