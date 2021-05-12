Samsung SmartThings Windows 10 desteğini aldı

Google Nest desteği, yakın zamanda SmartThings uygulamasının Android sürümüne dahil edildi. Buna göre uygulamanın işlevselliğini daha da genişledi.

WINDOWS 10 İÇİN SMARTHINGS UYGULAMASI ÇIKTI

Samsung ve Microsoft arasındaki büyüyen ortaklık Windows 10 için SmartThings uygulamasının piyasaya sürülmesini de sağladı. Bu, kullanıcıların Android uygulamalarını masaüstü sürümüyle senkronize etmelerine ve bağlı akıllı ev cihazlarını bilgisayarları aracılığıyla kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Büyüyen bir dizi uyumlu akıllı ev cihazı ile SmartThings uygulaması, evdeki etkinlikleri uzaktan izlemek ve kontrol etmek için önemli bir araç haline geldi.

Windows 10 için SmartThings uygulaması Microsoft Store’dan indirilebilir. Ancak, Android sürümünden farklı olarak, Windows 10 için SmartThings uygulaması şu anda yeni akıllı cihazlar eklemek için kullanılamaz. Windows uygulaması, uygulamada bile gösterilmeyen Google Nest cihaz desteğinden yoksun. Nest cihazları için oluşturulan odalar Windows uygulamasında görülebilirken, kameralar ve termostatlar yok.