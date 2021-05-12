Samsung SmartThings Windows 10 desteğini aldı

Google Nest desteği, yakın zamanda SmartThings uygulamasının Android sürümüne dahil edildi. Buna göre uygulamanın işlevselliğini daha da genişledi.
Samsung ve Microsoft arasındaki büyüyen ortaklık Windows 10 için SmartThings uygulamasının piyasaya sürülmesini de sağladı. Bu, kullanıcıların Android uygulamalarını masaüstü sürümüyle senkronize etmelerine ve bağlı akıllı ev cihazlarını bilgisayarları aracılığıyla kontrol etmelerine olanak tanıyacak. Büyüyen bir dizi uyumlu akıllı ev cihazı ile SmartThings uygulaması, evdeki etkinlikleri uzaktan izlemek ve kontrol etmek için önemli bir araç haline geldi.
Windows 10 için SmartThings uygulaması Microsoft Store’dan indirilebilir. Ancak, Android sürümünden farklı olarak, Windows 10 için SmartThings uygulaması şu anda yeni akıllı cihazlar eklemek için kullanılamaz. Windows uygulaması, uygulamada bile gösterilmeyen Google Nest cihaz desteğinden yoksun. Nest cihazları için oluşturulan odalar Windows uygulamasında görülebilirken, kameralar ve termostatlar yok.
Windows 10 için Samsung SmartThings uygulamasının özelliklerinin daha da genişletilip genişletilmeyeceği bilinmemekte. SmartThings uygulaması, kullanıcıların akıllı ev aletleriyle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmaları için geniş bir arayüz sağlıyor. Kayıp veya çalınan bir Samsung SmartTag’i bulmak için diğer özelliklerle birlikte de kullanılabilir. Samsung ve Microsoft arasındaki bu ortaklığın ileriye dönük olarak gelişmesi bekleniyor.
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