Samsung’tan uygun fiyatlı yeni telefon: Galaxy A02

Akıllı telefon sektöründeki önemli isimlerden biri olan Samsung, farklı seviyelerde ürettiği sayısız akıllı telefon modeliyle çok sayıda alternatife sahip. Şirket, son olarak yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon üzerinde çalışıyordu.

SAMSUNG GALAXY A02 ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük özelliğine sahip bir LCD ekranı olan Galaxy A02, çentikli bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Bu çentikte yer alan ön kamera ise 5 MP çözünürlüğünde. Telefonun arka kısmında yer alan ikili kamera kurulumunda ise 13 MP ana kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Telefonda parmak izi okuyucu sensör ise bulunmuyor. Samsung’un giriş seviye yeni telefonu, MediaTek MT6739 işlemciden güç alıyor. Cihaz, 3 GB RAM'e ve 32 GB depolama alanına sahip. Ancak bir microSD kart ile bu alanı genişletmek mümkün.

A02 bünyesinde, Android 10 tabanlı One UI arayüzünü barındırıyor. 5.000 mAh kapasitesinde bataryası için ise hızlı şarj desteği yok. Batarya, 7,75w hızında bir microUSB üzerinden şarj edilebiliyor. Telefon çift SIM desteği ile birlikte geliyor ve ayrıca bir kulaklık jakına sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Teknoloji devi, A02 ile giriş seviyesinde düşük bütçeli bir cihaz sunuyor. Cihazın hangi bölgelerde satışa sunulacağı ya da ülkemize gelip gelmeyeceği de henüz net değil. Geri kalan tüm detaylar yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde netleşecektir. Fakat telefonun 100 dolar civarında bir fiyat ile gelmesi bekleniyor.

Samsung küresel pazarda da güç kaybediyor

