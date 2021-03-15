Samsung Türkiye’de 600 kişiyi işe aldı

Kovid-19 salgını ile beraber birçok sektör yara alırken, bundan dolayı da tüm dünyada milyonlarca kişi işsiz kaldı. İşsiz kalanların önemli bir kısmı teknoloji devlerinin fabrikalarında çalışıyordu.

Kimisi, talebin azalmasından ve salgının yayılabilme ihtimalinden dolayı fabrikalarını geçici olarak, kimileri ise tamamen kapattı. Salgının iyice tanınması ile beraber bazı fabrikalar çeşitli önlemler alınarak tekrar açılsa da hala eskisi gibi değiller. Bunun yanı sıra bazı firmalar farklı ülkelerde fabrikalar, üretim tesisleri oluşturmaya da devam ediyor. Bunlardan en önemlisi de Samsung.

SAMSUNG'TAN 600 KİŞİYE İSTİHDAM

Samsung, İstanbul Esenyurt’ta Atmaca Elektronik iş birliğiyle başlattığı cep telefonu üretimi için şu an 600 kişiyi işe alırken beyaz yaka mühendis arayışları da devam ediyor. Samsung, yılda 3 milyon cep telefonunu Türkiye’de üretecek.

Xiaomi ve Salcomp, İstanbul Avcılar’da üretim için 30 milyon dolar yatırımla kolları sıvadı. Bir süre önce iş ilanına da çıkıldı. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Linkedin hesabından bir ilan paylaştı. Bu ilanda yeni mezun veya birkaç yıl deneyimli test mühendisi, teknik mühendis ve yardımcılar arandığı belirtildi.